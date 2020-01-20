Kepez’de galibiyet sevinci

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Kepez Belediyespor U19 Takımı, Zeytin Köy 3 Nolu Sahada Kunduspor ile karşı karşıya geldi. Kepez Belediyespor mücadeleyi 41 kazandı.

Kepez Belediyespor U19 Takımı, sezonun ikinci devre ikinci maçını Kunduspor ile yaptı. Doksan dakika boyunca tempoyu düşürmeyen Kepez Belediyespor U19 Takımı maçı galibiyetle taçlandırdı. Zeytin Köy 3 Nolu Sahadaki karşılaşmayı Kepez Belediyespor 41 kazanarak, sezonun 2. galibiyetini elde etti. Kepez Belediyespor’un golleri Berat Ercankan, Samet Ulusoy, Fatih Timur Polat ve Ali Eren Yıldırım’dan geldi.

ANTALYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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