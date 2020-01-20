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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manavgat Belediyespor galibiyetle başladı

İHA

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk maçında karşılaştığı Kepez Belediyespor'u deplasmanda 20 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk maçında karşılaştığı Kepez Belediyespor’u deplasmanda 20 mağlup etti.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyespor yönetimi ve çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşmada yeni transfer Gökhan Dinç 7'nci dakikada Manavgat Belediyespor’u 10 öne geçiren golü attı. İstekli ve hırslı futboluyla rakibe baskı kuran Manavgat Belediyespor, ikinci yarının başlamasıyla birlikte üst üste geliştirdiği ataklar sonucunda yine Gökhan Dinç’in ayağında 55'inci dakikada galibiyeti getiren golü bularak durumu 20 yaptı. Yeni transferler ve yeni teknik heyetle ligin ikinci yarısının ilk maçını kazanan Manavgat Belediyespor, galibiyet sevincini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kadroya yapılan takviye ile şampiyonluk iddialarını sürdüklerini dile getiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, galibiyetten duydukları sevinci ifade ederek Manavgat Belediyespor oyuncularına ve teknik ekibe teşekkür etti. Manavgat Belediyespor, 26 Ocak Pazar günü deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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