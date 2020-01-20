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Alanya’da 2 bin 418 vatandaşa doğrudan hizmet

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz yıl Alanya'nın 102 mahallesinde ihtiyaç sahibi 2 bin 418 vatandaşa yardım eli uzattı.

Alanya’da 2 bin 418 vatandaşa doğrudan hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz yıl Alanya’nın 102 mahallesinde ihtiyaç sahibi 2 bin 418 vatandaşa yardım eli uzattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’dan Kaş’a ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2019 yılında Alanya’nın 102 mahallesinde ihtiyaç sahibi olan 2 bin 418 vatandaşa yardım elini uzattı. Mobil Kuaför hizmetiyle Alanya’nın tüm mahallelerindeki vatandaşlara ulaşan Büyükşehir Belediyesi, 865 kadın erkek ve çocuğa hizmet verdi. İhtiyaç sahibi olduğunu belirten 695 vatandaşın evinde inceleme yapıldı. 124 vatandaşa nakdi yardımı, 424 vatandaşa sosyal kart desteği, 102 vatandaşa aşevinden yemek, 34 vatandaşa hasta yatağı ve 11 vatandaşa eşya yardımında bulunuldu.
Ayrıca 34 vatandaşa da sosyal hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti verildi. Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı olarak çalışan Engelsiz Taşıma Aracı ile ortopedik engelli 129
vatandaşın 629 kez başta kamu kurumları olmak üzere hastanelere ücretsiz ulaşımı sağlandı.

ANTALYA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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