Alanya HEP Üniversitesi’nde Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Semineri

Alanya HEP Üniversitesi’nde, "Sosyal Medya Güvenlik Liderleri Gençlik Okulu – Youth School of Social Media Safety Leaders Workshop” başlıklı Erasmus+ Projesi kapsamında, 1315 Ocak 2020 tarihlerinde Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Semineri verildi.

Erasmus+ Projesinde, Alanya HEP Üniversitesi ile birlikte, Polonya’dan Powszechna Wyzsza Szkola Humanistyczna "POMERANIA" Üniversitesi ve Ukrayna’dan Lutsk, Lesya Ukrainka Eastern European National Üniversitesi de ortak olarak yer aldı. 19 – 24 yaş arası gençlerin güvenli internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlanan projede, Alanya HEP Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü, bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Tülay Görü Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Gaye Topa Çiftçi ve Öğr. Gör. Emin Toksöz görev aldı.

Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan DOĞAN, "Proje kapsamında Alanya’da yaşayan 1924 yaş arası gençlere, 13 – 14 – 15 Ocak tarihleri arasında Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi seminerleri verildi. Gençler seminer boyunca çalışma grupları oluşturarak farklı konularda eğitim materyalleri ürettiler. Video ve sunumları tasarlarken hem eğlendiler hem de siber zorbalıktan, bilgi hırsızlığına, bilinçsizce verilen kullanıcı sözleşmesi onaylarının ortaya çıkarabildiği sorunlara kadar birçok konuyla ilgili farkındalık kazandılar. Oldukça verimli bir seminer sürecini hep beraber tamamlamış olduk, burada öğrencilerimizin ürettiği materyaller tüm Avrupa’daki gençlere dijital platformlar üzerinden ulaşacak" dedi.

Benzer projeleri önümüzdeki yılda da hayata geçirebilmek için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Üniversitelerin eğitim öğretimle birlikte en önemli görevlerinden biri de toplumsal fayda sağlıyor. Bizim bu tür projelerle yapmak istediğimiz de Alanya'da ve ülkemizde, bireylerin bilinç düzeylerinin artırılması ve farkındalıklarının sağlanmasına katkıda bulunmaktır" dedi. Proje çerçevesinde özel gereksinimli bireylerin de eğitim aldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Doğan, Alanya HEP Üniversitesinde toplumun tüm kesimlerinden genç bireylere verilen bu eğitimlerin devamının geleceğini kaydetti.

Alanya HEP Üniversitesi’nde proje kapsamında 2020 yılı Mart ayı içerisinde uluslararası katılımların sağlanacağı bir seminer daha yapılmasının planlandığı bildirildi.



ANTALYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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