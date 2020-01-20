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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalyaspor'da Sinan Gümüş imzaladı

DHA

-Antalyaspor, İtalya Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Sinan Gümüş ile kiralık olarak 6 aylık sözleşme imzaladı.

-Antalyaspor, İtalya Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Sinan Gümüş ile kiralık olarak 6 aylık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer döneminde Fedor Kudryashov ve Veysel Sarı'yı renklerine bağladı. Lukas Podolski ile de büyük ölçüde anlaşan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor. Antalyaspor, İtalya'nın Genoa takımında forma giyen Sinan Gümüş'ü kiraladı. Kırmızı beyazlılar, Sinan Gümüş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Antalya Stadyumu'nda düzenlenen törende Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Göztepe maçında talihsiz sonuç aldıkları için camiadan ve taraftardan özür diledi. Yeni transferlerle Antalyaspor'un puan cetvelinde bulunduğu ortamdan kurtulup üst sıralara yükselmesini istediklerini anlatan Altay, "Üçüncü transfer Sinan Gümüş. Transfer süreci için Sinan'a teşekkür edem. Çok fedakârlıkta bulunarak bizi tercih etti. Hem Sinan hem Antalyaspor için hayırlı olacağına inanıyorum. 6 aylık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sinan'ın Antalyaspor'da geleceğinin daha uzun olmasını diliyoruz" dedi.
Antalyaspor olarak gerçekleştirdikleri transferlerde uygun maliyetin ve kulübün bütçesinin ön planda tutulduğunu aktaran Altay, "Başarılı transfer dönemi geçiriyoruz. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Orta saha transferi düşünüyoruz. Hocamızla görüştükten sonra belki başka transfer de yapabiliriz. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda gidecekler olabilir. Ama şu an yok. Şu an takım kadromuz devam edecek gözüküyor" diye konuştu.
Golcü futbolcu Lukas Podolski ile de 1.5 yıllık ön protokol imzaladıklarını belirten Altay, "Perşembe ya da cuma günü imza töreni düzenleyeceğiz" dedi.
"ÇARŞAMBA GÜNÜ SAHADA OLMAK İSTERİM"
26 yaşındaki forvet Sinan Gümüş de Antalyaspor'a transferde emeği geçenlere teşekkür etti. Antalyaspor'a transferi için çok mutlu olduğunu vurgulayan Gümüş, şöyle konuştu:
"Son 6 aya bakılırsa fazla forma şansı bulamadım. Görüşmelerde de başkana ve hocama ilettim. Onlar bana 'Burası güzel, bize yardım et, Antalyaspor da çıkış yapsın sen de çıkış yap' dedi. Başka takımlardan da teklif aldım ama burayı tercih ettim. Fizik olarak kesinlikle hazırım. İtalya'da iyi çalıştım. Devre arası çalıştım. Şu an kendimi iyi, hazır hissediyorum. Hocamla da görüşeceğim, hazır olduğumu belirtip, çarşamba günü maça çıkmayı isterim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aytaç Altay´ın açıklamaları
Sinan Gümüş´ün açıklamaları
 Sözleşme imzalanırken detaylar

ANTALYA

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:37
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