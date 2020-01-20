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10 bin TL'sini kaptıran besici: Alkol almasaydım bunlar başıma gelmeyecekti

DHA

ANTALYA'da besici Rıza Mesut (64), sattığı iki danasının parası olan 10 bin TL'sini gasp edip 2 gün eğlenen ve saçlarını boyatan şüphelilerden şikayetçi oldu. Hem darp edilip hem de gasp edildiği için büyük bir şok yaşadığını anlatan Mesut, "Alkol almasaydım bunlar başıma gelmeyecekti. Cebimde hiç param kalmadığı için oğlum sabah 20 TL harçlık verdi" dedi.

ANTALYA'da besici Rıza Mesut (64), sattığı iki danasının parası olan 10 bin TL'sini gasp edip 2 gün eğlenen ve saçlarını boyatan şüphelilerden şikayetçi oldu. Hem darp edilip hem de gasp edildiği için büyük bir şok yaşadığını anlatan Mesut, "Alkol almasaydım bunlar başıma gelmeyecekti. Cebimde hiç param kalmadığı için oğlum sabah 20 TL harçlık verdi" dedi.
Olay, 15 Ocak günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Zonguldak'ta besicilik yapan Rıza Mesut, beslediği 2 danayı Antalya'da bir öğrenci yurduna 10 bin liraya karşılığında sattı. Parasını alan Rıza Mesut, memleketine gitmek için otobüs firmasından bilet aldı, otogara geç gidince otobüsü kaçırdı. Duruma sinirlenen Mesut, kent merkezine gelerek bir marketten alkol aldı. Alkol alırken montunun cebinde desteyle duran parayı gören market sahibinin uyarısını dinlemeyen Rıza Mesut, marketin önünde aldığı alkolü bitirip tekrar markete girdi. Sabaha karşı saat 05.00'a kadar markette alkol alan Mesut'un cebindeki parayı fark eden Yasemin B., durumu arkadaşları İkbal B., Resul Yüzer ve Emrullah Demircanoğlu'na söyledi. İddiaya göre şüphelilerden birisi alkolün etkisiyle sarhoş olan Mesut'un elindeki şişeyi alarak kaçtı. Şüpheliyi kovalamak için marketten çıkan Mesut, iddiaya göre Yasemin B., Resul Yüzer ve Emrullah Demircanoğlu'nun saldırına uğradı. Yüzünden ve başından yara alan Mesut baygınlık geçirince şüpheliler cebindeki parayı alarak kayıplara karıştı.
GASP PARASIYLA ALEM YAPIP SAÇ BOYATMIŞLAR
Olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım isteyen Mesut'un verdiği ifadeden yola çıkan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen ve suçlamaları kabul eden şüphelilerin, gasp ettikleri 10 bin lirayı 4'e bölüp paylaştığı, daha sonra uyuşturucu alıp iki gün boyunca alem yaptığı, kalan parayla elbise ve uyuşturucu aldığı, Yasemin B.'nin paranın bir kısmıyla saçını boyattığı ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'gasp, yağma ve yankesicilik yöntemi ile hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul Yüzer ile Emrullah Demircanoğlu tutuklanırken, İkbal B. ile Yasemin B. serbest bırakıldı.
10 BİN TL'DEN OLDU, OĞLU HARÇLIK VERDİ
Olayın şokunu hala atlamadığını anlatan Rıza Mesut ise oğlunun evine sığındı. 10 bin TL'yi alıp köyüne dönmenin hayalini kurarken bir anlık sinirle alkol alıp sonrasında da gasp edildiğini belirten Mesut, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mesut, zanlıların kendisini hem darp edip hem de gasp ettiğini mahkeme yoluyla zararının tamamını karşılattıracağını ifade etti. Otobüsü kaçırmasaydı başına bunların gelmeyeceğini ve cebinde parasının kalmadığını da ifade eden Mesut şöyle konuştu: "6 aydır alkol almıyordum. Otobüsü kaçırınca sinirle alkol aldım sarhoş olmuşum. Sabaha karşı bu olay başıma geldi. Ne olduğunu anlamadım cebimdeki parayı kaptırdım, bir de darp edildim. 10 bin TL'den oldum. Alkol almasaydım bunlar başıma gelmeyecekti. Cebimde hiç param kalmadığı için oğlum sabah 20 TL harçlık verdi."

ANTALYA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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