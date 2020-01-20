Op. Dr. Dilek: "Göz kapağı estetiğiyle genç görünün"

Göz kapağı estetiğiyle daha estetik ve daha genç bakışlara sahip olunabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erhan Dilek, “Göz kapağı estetiği ile daha genç ve canlı görünmek mümkün” dedi.

Kadın, erkek fark etmeksizin son yıllarda daha estetik ve daha genç bakışlara sahip olmak için göz kapağı estetiği yaptırılıyor. Göz kapağı estetiği ile bakışların, daha anlamlı bir ifade kazandığını belirten Alanya Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erhan Dilek, göz kapağı estetiğiyle ilgili bilgi verdi. Göz kapağı estetiği ile daha genç ve canlı görünmenin mümkün olduğunu aktaran Dilek, "Göz kapaklarının estetik cerrahisi (blefaroplasti), yaşın ilerlemesine bağlı olarak üst ve alt göz kapağındaki fazla cilt ve yağ dokusu ile bazı kırışıklıkların giderilmesi amacı ile uygulanan en sık tedavilerden biridir. Dünyada en fazla yapılan cerrahi işlemlerden biridir. Ameliyat sonrasında yüzdeki yorgun ve yaşlı görünüm kaybolmakta, daha genç ve dinamik bir yüz görünümüne kavuşmak mümkündür. Blefaroplasti denen göz kapağı estetiği ameliyatı, aynı zamanda göz ve oküloplastik cerrah olan biz göz hastalıkları uzmanları tarafından başarı ile uygulanmaktadır. Blefaroplasti ameliyatları hem üst hem de alt kapak için uygulanabilmektedır. Üst kapakta sadece estetik amaçlı değil aynı zamanda görüş alanını üst bölgede engellediği için de uygulanabilmektedir. Blefaroplasti alt göz kapağında ise cilt sarkması, cilt sarkması ile beraber göz torbası oluşumlarında veya sadece göz torbası olması durumunda uygulanmaktadır" diye konuştu.



"Işıltı veren gözaltı dolgusu"

Göz torbası daha az olup cilt sarkması olmayan hastalarda, göz kapağının içinden küçük bir kesi ile göz torbasının alındığını ifade eden Dilek, "Göz torbası daha az olan hastalarda, gözaltı ışık dolgusuyla kamufle edilerek düz bir görünüm elde edilmektedir. Gözaltı ışık dolgusu aynı zamanda gözaltına ışıltılı bir görünüm vermektedir, bundan dolayı gözaltı morlukları olan hastalarda da yüz güldürücü sonuçlar vermektedir" ifadelerini kullandı.



Akıllı mercekler

Dilek, "Gözünde katarakt olan hastalara katarakın temizlenmesinin hemen akabinde takılan uzağı, yakını ve orta mesafeyi yani her mesafeyi net gösteren, gözün içine, doğal merceğin yerine takılan ömür boyu kalıcı olan bir lenstir. Akıllı mercek takılan kişilerde, ilerleyen yıllarda dahi görme kalitesini bozacak düzeyde numara değişikliği beklenmez. Alınan kataraktta bir daha tekrarlamamaktadır. Akıllı mercek gözünde katarakt olmasa bile uzak ve yakın görme sorunu olup gözlük kullanan genelde 45 yaşından sonraki kişiler tarafından gözlüklerinden kurtulma adına çok rağbet görmektedir. Bu kişilerdeki işlem katarakt hastalarımdakiyle aynıdır. Tek farkı kataraktlı mercek yerine henüz katarakt gelişmemiş mercek alınmaktadır. Zaten insanların hemen hepsinde 85 yaşına kadar katarakt gelişmektedir. Böylece kişiler katarakt gelişme derdinden ve buna bağlı az görme stresinden de kurtulmuş olacaklardır. Akıllı mercek aynı zamanda, yüksek numara nedeniyle gözü lazer ameliyatına uygun olmayan genç hastalarda da uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

ANTALYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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