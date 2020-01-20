Başkan Dere: "Zincir marketler her ürünü satmamalı"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, haksız rekabet koşullarının önlenmesi amacıyla ulusal zincir marketlerin satışını gerçekleştirdikleri ürünlere sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.

Perakende sektörünü düzenleyen yasada yapılacak değişiklikle, ulusal zincir marketlerin satışını gerçekleştirdikleri ürünlere sınırlama getirilmesi gerektiğini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Ulusal zincir marketler, gıda ürünleri dışında teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, bijuteri, oyuncak vb. gibi onlarca sektörün sattığı ürünleri satarak, piyasanın dengesini bozuyor. Zincir marketlerin sattığı ürünler 70’e yakın sektörü direkt olarak etkiliyor. Perakende Yasası’nda yapılacak değişiklikle zincir marketlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmeli” dedi.



“Kuralsızlık önlenmeli”

Dere, ulusal zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin haksız rekabet koşullarının önlenmesi amacıyla şart olduğunu ifade ederek, “Gıdadan tekstile, kozmetikten mobilya ve elektronik ürüne kadar her sektörden ürünleri satan zincir marketler tüm meslek kollarını olumsuz etkiliyor. Ulusal zincir marketler 70’e yakın sektörü zor durumda bırakıyor. Piyasanın dengesini korumak için, zincir marketlerdeki özel markalı ürünlerin satışına sınırlama getirilecek olması olumlu. Ancak bununla birlikte zincir marketlerin sattığı diğer ürünlere de sınırlama getirilmeli. Cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin zincir marketlerdeki satışı sınırlanmalı. Zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satabilmeli” dedi.



ANTALYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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