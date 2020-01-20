AGC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü

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Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 36'ıncı kuruluş yıldönümü, kurucu üyelerin pasta kesimiyle kutlandı.

14 Ocak 1984 yılında 13 gazeteci tarafından kurulan ve 354 üyesiyle 36 yıldır Antalyalı gazetecilerinin çatı örgütü olan Antalya Gazeteciler Cemiyeti , kuruluş yıldönümünde kurucu üyelerini bir araya getirdi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin tarihi Kaleiçi'nde bulunan merkezinde kurucu üyeler Erdoğan Kahya, Ahmet Dökdök ve Cevat Alp, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte pasta kesti.

ANTALYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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