AGC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AGC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü

İHA

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 36'ıncı kuruluş yıldönümü, kurucu üyelerin pasta kesimiyle kutlandı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 36'ıncı kuruluş yıldönümü, kurucu üyelerin pasta kesimiyle kutlandı.
14 Ocak 1984 yılında 13 gazeteci tarafından kurulan ve 354 üyesiyle 36 yıldır Antalyalı gazetecilerinin çatı örgütü olan Antalya Gazeteciler Cemiyeti , kuruluş yıldönümünde kurucu üyelerini bir araya getirdi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin tarihi Kaleiçi'nde bulunan merkezinde kurucu üyeler Erdoğan Kahya, Ahmet Dökdök ve Cevat Alp, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte pasta kesti.

ANTALYA

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
AGC'den LÖSEV'e destek AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken: “Antalya basını kanser ve kanser hastalarına karşı duyarlıdır”
YEREL HABERLER AGC'den LÖSEV'e destek AGC Genel Sekreteri Haşmet ...
Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak müsabakaları tamamlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da
Vali Karaloğlu’dan Hollanda'da turizmcilere destek
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’dan Hollanda'da turizmcilere destek
Başkan Dere: "Zincir marketler her ürünü satmamalı"
YEREL HABERLER Başkan Dere: "Zincir marketler her ürünü satmamalı"
10 bin TL'sini kaptıran besici: Alkol almasaydım bunlar başıma gelmeyecekti
YEREL HABERLER 10 bin TL'sini kaptıran besici: Alkol almasaydım ...
Antalyaspor'da Sinan Gümüş imzaladı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Sinan Gümüş imzaladı
Op. Dr. Dilek: "Göz kapağı estetiğiyle genç görünün"
YEREL HABERLER Op. Dr. Dilek: "Göz kapağı estetiğiyle genç görünün"
Antalyaspor'da Sinan Gümüş resmi sözleşmeyi imzaladı Sinan Gümüş: "Kendimi hazır hissediyorum"
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Sinan Gümüş resmi sözleşmeyi ...
Kaçak yaban keçisi avına 30 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avına 30 bin TL ceza
Meral Akşener, Antalya'da (2)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya'da (2)
Meral Akşener, Antalya'da
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya'da
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı Arabasına çarptığı otomobil sürücüsü kendisine ilk müdahaleyi yaptı Kazada otomobil sürücüsü doktor olunca olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı Arabasına ...
Alanya HEP Üniversitesi’nde Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Semineri
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi’nde Güvenli İnternet ve ...
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Off'a kaldı
YEREL HABERLER Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Off'a kaldı
Alanya’da 2 bin 418 vatandaşa doğrudan hizmet
YEREL HABERLER Alanya’da 2 bin 418 vatandaşa doğrudan hizmet
Büyükşehir, eski köy okullarını geri kazandırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, eski köy okullarını geri kazandırıyor
Salsa şöleni sona erdi
YEREL HABERLER Salsa şöleni sona erdi
Başkan Esen okulda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Esen okulda incelemelerde bulundu
Manavgat Belediyespor galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyespor galibiyetle başladı
Kepez’de galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Kepez’de galibiyet sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X