Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde üçüncü transferini kaleye yaptı. Akdeniz temsilcisi en son Malaga'da forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna kattı.

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde santrafor mevkiine Mustafa Pektemek ve orta sahaya Emircan Altıntaş' transfer etmesinin ardından bir de kaleye takviye yaptı. Son olarak İspanya'nın Malaga ekibinde forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna katan Alanyaspor, transferi resmen duyurdu. Yaklaşık bir haftadır görüşülen ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkan file bekçisiyle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde kendini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cenk Gönen daha önce Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymişti. Öte yandan Cenk, Malaga'ya transfer olmasına rağmen İspanya'da forma giyme şansı bulamamıştı.

ANTALYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:15

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.