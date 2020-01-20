Yüzünde dev ben olan Nazlı, AÜ Hastanesi'nde tedavi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüzünde dev ben olan Nazlı, AÜ Hastanesi'nde tedavi olacak

DHA

HATAY'da, yüzünün yarısını kaplayan 'ben' ile dünyaya gelen Nazlı Erdem (11), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından tedavi edilecek.

HATAY'da, yüzünün yarısını kaplayan 'ben' ile dünyaya gelen Nazlı Erdem (11), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından tedavi edilecek.
Hatay'da, yüzünde dev ben ile dünyaya gelen Nazlı Erdem'i, babası Murat Erdem 3-4 aylıkken doktora götürdü. Muayene eden doktorlar, Nazlı'nın çok küçük olduğunu, biraz büyüdükten sonra konunun uzmanı doktorlar tarafından müdahale edilmesi gerektiğini söyled. Nazlı Erdem'i 11 yaşına geldiğinde muayene eden doktorları ise ilerde farklı hastalıklara yakalanma riskini ortadan kaldırmak için yüzünün sol yanındaki 'ben'den kurtulması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine baba Murat Erdem, kızını muayene için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi.
BEN TAMAMEN ÇIKARILACAK
Hastanedeki odasında küçük kızı muayene eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Nazlı'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Özkan, "Nazlı'nın sol yanağındaki dev kıllı beni tamamen çıkartacağız. Derinliğine göre yine ne yapacağımıza karar vereceğiz. Buradaki en uygun birkaç alternatiften birini uygulayacağız. Bunlardan biri deri yaması koymak olabilir. Fakat deri yaması ağız köşesini ve gözlerini aşağı çekebilir, çok hoş bir görüntü olmayabilir. O açıdan bir balon koyup, o balonu istediğimiz boyuta getirinceye kadar şişirip, daha sonra da şişirdiğimiz dokuyu mikrocerrahi yöntemiyle oraya nakletmeyi planlıyoruz" dedi.
KENDİ VÜCUDUNDAN DOKU ELDE EDİLECEK
Yüze yapılacak yamanın bacak ya da sırt bölgesinden alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Fakat bunun bir sakıncası olabilir. Çünkü bunun ne kadar aşağı indiğini bilmiyoruz. Bunu da ameliyat sırasında öğreneceğiz. Kasa kadar mı iniyor, kasından aşağısında mı? Çünkü kalınlıkları değişebiliyor, bunu öngöremiyoruz. Çünkü öyle bir aletimiz yok. Eğer yama koyarsak, konulan yama zamanla kısalıyor. Dudağını ve gözünü çeker. Bunu yapmak çok zor değil ama biz bunu tercih etmiyoruz. Çünkü sonrasında onu sıkıntıya düşürecek. O nedenle şişirdiğimiz dokuyu nakletmek uygun olacak" diye konuştu. Prof. Dr. Özkan, hasta ve yakını ile görüşerek, en uygun tedavi yöntemini uygulayacaklarını söyledi.
EN UYGUN TEDAVİYİ İSTEDİ
Kendisi için ne iyiyse onun yapılmasını istediğini söyleyen Nazlı Erdem ise "Tedavinin başlaması için okulların kapanmasını bekleyelim" dedi. Çocuğunun hayatını riske sokmayacak bu operasyonun yapılmasını istediğini söyleyen 5 çocuk babası Murat Erdem de "Kızım için Antalya'ya geldik. Tedavisini arıyoruz. Hocalarımızla görüştük ilgileneceklerini söylediler, sağ olsunlar. Nazlı altıncı sınıf öğrencisi oldu. Bugün yarın derken olmadı imkansızlıklar da belimizi büktü. Antalya'ya da hayırseverlerin yardımı ile geldik. İnşallah kızım için ne hayırlısı ise o olusun" diye konuştu.

ANTALYA

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meral Akşener, Antalya'da (4)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya'da (4)
Cenk Gönen resmi sözleşmeyi imzaladı
YEREL HABERLER Cenk Gönen resmi sözleşmeyi imzaladı
Alanyaspor, Cenk Gönen’i açıkladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Cenk Gönen’i açıkladı
Meral Akşener, Antalya'da (3)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya'da (3)
Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti
Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
AGC'den LÖSEV'e destek AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken: “Antalya basını kanser ve kanser hastalarına karşı duyarlıdır”
YEREL HABERLER AGC'den LÖSEV'e destek AGC Genel Sekreteri Haşmet ...
AGC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü
YEREL HABERLER AGC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü
Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak müsabakaları tamamlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da
Vali Karaloğlu’dan Hollanda'da turizmcilere destek
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’dan Hollanda'da turizmcilere destek
Başkan Dere: "Zincir marketler her ürünü satmamalı"
YEREL HABERLER Başkan Dere: "Zincir marketler her ürünü satmamalı"
10 bin TL'sini kaptıran besici: Alkol almasaydım bunlar başıma gelmeyecekti
YEREL HABERLER 10 bin TL'sini kaptıran besici: Alkol almasaydım ...
Antalyaspor'da Sinan Gümüş imzaladı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Sinan Gümüş imzaladı
Op. Dr. Dilek: "Göz kapağı estetiğiyle genç görünün"
YEREL HABERLER Op. Dr. Dilek: "Göz kapağı estetiğiyle genç görünün"
Antalyaspor'da Sinan Gümüş resmi sözleşmeyi imzaladı Sinan Gümüş: "Kendimi hazır hissediyorum"
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Sinan Gümüş resmi sözleşmeyi ...
Kaçak yaban keçisi avına 30 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avına 30 bin TL ceza
Meral Akşener, Antalya'da (2)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya'da (2)
Meral Akşener, Antalya'da
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya'da
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı Arabasına çarptığı otomobil sürücüsü kendisine ilk müdahaleyi yaptı Kazada otomobil sürücüsü doktor olunca olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı Arabasına ...
Alanya HEP Üniversitesi’nde Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Semineri
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi’nde Güvenli İnternet ve ...
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Off'a kaldı
YEREL HABERLER Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Off'a kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X