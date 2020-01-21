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Karaciğerinin 600 gramlık parçasıyla babasını hayata bağladı

DHA

UMMAN'da yaşayan siroz hastası Amanallah Elbuluşi (48), kızı Sümeyya Elbuluşi'nin (22) verdiği 600 gramlık karaciğer parçasıyla hayata tutundu.

UMMAN'da yaşayan siroz hastası Amanallah Elbuluşi (48), kızı Sümeyya Elbuluşi'nin (22) verdiği 600 gramlık karaciğer parçasıyla hayata tutundu.
Umman'ın Barka kentinde oturan siroz hastası Amanallah Elbuluşi'ye medikal tedavilerin yetersiz kalması üzerine karaciğer nakli yapılması gerektiği söylenince ailesi seferber oldu. Sağlık durumu kötüye giden Elbuluşi'nin karaciğer nakli için hastane araştırmasına başlayan aile, Antalya'da Medical Park Hastane Kompleksi'nde ameliyat olmasına karar verdi. 10 gün önce Antalya'ya gelip, hastaneye yatan siroz hastasına, canlıdan karaciğer nakli için uygun verici aranmaya başladı.
Ummanlı Elbuluşi'ye 8 çocuğu da karaciğerinden doku vermek istedi, ancak kızı Sümeyya kendisinin verici olması konusunda ısrar etti. Yapılan tetkikler sonucu Sümeyya'nın dokusu uygun bulununca bir hafta önce gerçekleşen ameliyatla karaciğerinin 600 gramlık sağ lobu babasına nakledildi. Sağlık durumları iyi olan babakız, taburcu olmak için gün sayıyor.
'AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI FARKLILIĞI İYİ GÖRÜYORUM'
Medical Park Antalya Hastaneler Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu'nun yaptığı ameliyat sonrası kendini çok iyi hissettiğini belirten Amanallah Elbuluşi, "Ameliyattan önceki halimle şu anki halim arasındaki farklılığı çok iyi görüyorum" dedi.
Kendisini hayata döndüren kızı Sümeyya ve doktorlarına minnettar olduğunu söyleyen Elbuluşi, "Kızıma teşekkür ediyorum. Şu an çok iyiyim. Sağlığım yerinde" diye konuştu.
Babasına yeniden hayat veren Sümeyya ise "Çok mutluyum. Babam sağlığına kavuştu. Bu benim için her şey" dedi.
2020 YILININ İLK CANLIDAN KARACİĞER NAKLİ
Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Ummanlı hastanın kendilerine 10 gün önce siroz nedeniyle başvurduğunu belirterek, başarılı ameliyat sonrası artık taburcu aşamasına geldiğini söyledi. Kızının karaciğerinin 600 gramlık sağ lobunun nakledildiği hastanın 2020 yılının ilk canlıdan karaciğer nakli vakası olduğunu belirten Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Ameliyatın başarıyla sonuçlanması bizi çok mutlu ve memnun etti" diye konuştu.

ANTALYA

21 Ocak 2020 Salı

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