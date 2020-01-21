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Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek

DHA

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde, 21 Ocak 2012'de Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar (27), "Her gün uyandığımda şükrediyorum. Tek hayalim yüz nakli olmaktı. Şu an tek isteğim evlenmek" dedi.

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde, 21 Ocak 2012'de Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar (27), "Her gün uyandığımda şükrediyorum. Tek hayalim yüz nakli olmaktı. Şu an tek isteğim evlenmek" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakil ameliyatıyla yeni bir hayata merhaba dedi.
NAKİL OLDUĞU HASTANEDE ÇALIŞIYOR
Nakil olmadan önce hiç bir sosyal hayatı olmadığını, çocukların kendisine korkuyla baktığını anlatan Uğur Acar, şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi otoparkında çalışıyor. Acar, "Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmaktan her zaman için gurur duydum. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Organ bağışı yapan aileye minnettarım. Başta Prof. Dr. Ömer Özkan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Medyada çıkan haberler nedeniyle beni evli zannediyorlar. Oysa benden sonra yüz nakli olan arkadaşlarım evlendi. Ben bekarım, tek isteğim bu saatten sonra evlilik. Şu an için bir aday yok. Zaman ne gösterir bilemeyiz, olursa da herkes duyar, öğrenir" diye konuştu.
Yeni bir yüzle yeni bir hayata kavuştuğunu söyleyen Uğur Acar, "Herkesi de organ bağışına davet ediyorum. Kompozit doku, böbrek nakli, kalp nakli çok önemli. Ben 8 yıllık nakilli hayatımda her şeyi gördüm ve yaşadım. Organlarınızı bağışlarsanız, bekleyen hastalara umut olursunuz" dedi.

ANTALYA

21 Ocak 2020 Salı

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