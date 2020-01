İYİ Parti Genel Başkanı Akşener AESOB’da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti STK İle İlişkiler Başkanı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Milletvekilleri Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye Başkanı Av. Okan Kocakaya, İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri, Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri, Antalya Merkez ve Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar ilçelerde faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanları ile birlikte esnaf ve sanatkarların genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunarak esnafın yaşamış olduğu sorunlar ve çözüm önerilerini Akşener’e dosya halinde takdim etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Akşener ve heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür plaketi takdim ederek, “Türkiye’nin ve ekonominin çimentosu olarak görülen mahalle kültürünün yaşatılmasında en önemli unsur olan esnafımızın sorunları, sıkıntıları tabii ki sizlerin de malumunuz. Anılarda kalmasını istemediğimiz mahallenin abisi, bekçisi, evimizin anahtarlarını teslim ettiğimiz, çocuklarımızı emanet ettiğimiz bakkal, terzi, manav, kasap gibi esnafımızın her zaman yaşamasını, mahalle kültürünün de yok olmamasını istiyoruz. Hükümetimizin esnafla ilgili hiç şüphesiz ki yaptığı güzel işler de var, yapılmasını beklediklerimiz de var. Yapılanları esnaf temsilcileri olarak her zaman takdir ederken, yapılamayanlar için de elimizden geldiğince çözüm önerilerimizi Ankara’ya ulaştırmaya çalışıyoruz. Sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin en kalabalık ailesi olan esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının çözümünde göstereceğiniz hassasiyet ve vereceğiniz her türlü katkı için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.



"Dikkati esnaf ve sanatkarlara çekmek"

Akşener de, esnaf ve sanatkarların sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirterek, “Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizin temel amacı dikkati sizlere çekmek ve sizlerin sorunlarını dile getirerek bir farkındalık oluşturmak. Turizmcilerimizi, çiftçilerimizi dinledik şimdi esnafımızı, sanatkarlarımızı dinleyeceğiz. Sizlerden topladığımız talepleri, sorunları kamuoyunun bilgisine sunacağız, tavsiye ve önerilerinizi kendi içimizde tartışarak yapabileceklerimiz noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hepinize göstermiş olduğunuz ilgi ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmaları ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarına söz verilerek esnaf ve sanatkarların sorunları, talepleri ve çözüm önerileri dile getirildi.

ANTALYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.