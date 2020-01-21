Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı

DHA

ANTALYASPOR, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği 23 yaşındaki forvet Gelson Dala ile yollarını ayırdı.

ANTALYASPOR, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği 23 yaşındaki forvet Gelson Dala ile yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, sezon başında Portekiz Süper Ligi takımı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Gelson Dala takımdan ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda, 6 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçta maçta forma giyen Angolalı futbolcu, istenen performansı verememesi üzerine kulübüne döndü.
Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuya başarı diledi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüze sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Gelson Dala bugün itibarıyla kulübüne dönmüştür. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

ANTALYA

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da Kent Kart sistemine diğer taşımacılar da dahil edildi
YEREL HABERLER Alanya’da Kent Kart sistemine diğer taşımacılar da ...
Patlak lastikle yola devam eder tır yandı
YEREL HABERLER Patlak lastikle yola devam eder tır yandı
Sömestr tatili tiyatroyla başladı
YEREL HABERLER Sömestr tatili tiyatroyla başladı
Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli yaralandı
Alacabel'de kar ve tipi etkili oluyor
YEREL HABERLER Alacabel'de kar ve tipi etkili oluyor
Yaşlı Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi Başkan Uysal: "Türkiye’ye örnek olsun"
YEREL HABERLER Yaşlı Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi Başkan ...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener AESOB’da
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener AESOB’da
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Eski modaya yeni dokunuş Çeyiz sandıklarını açıp eskinin moda elbiselerini bugüne uyarlıyorlar
YEREL HABERLER Eski modaya yeni dokunuş Çeyiz sandıklarını açıp ...
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim ...
Köhne bina kütüphane oluyor
YEREL HABERLER Köhne bina kütüphane oluyor
FETÖ'nün hücre evine baskın Antalya'da FETÖ operasyonu 20 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün hücre evine baskın Antalya'da FETÖ ...
'Alperen Gözcü', düşmanı uzaktan kumandayla vuracak
YEREL HABERLER 'Alperen Gözcü', düşmanı uzaktan kumandayla vuracak
Karaciğerinin 600 gramlık parçasıyla babasını hayata bağladı
YEREL HABERLER Karaciğerinin 600 gramlık parçasıyla babasını hayata ...
'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle iyileştirdi
YEREL HABERLER 'Kanserim, ayrılalım' diyen sevgilisini, sevgisiyle ...
Meral Akşener, Antalya´da (5)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya´da (5)
Meral Akşener, Antalya'da (4)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya'da (4)
Yüzünde dev ben olan Nazlı, AÜ Hastanesi'nde tedavi olacak
YEREL HABERLER Yüzünde dev ben olan Nazlı, AÜ Hastanesi'nde tedavi ...
Cenk Gönen resmi sözleşmeyi imzaladı
YEREL HABERLER Cenk Gönen resmi sözleşmeyi imzaladı
Alanyaspor, Cenk Gönen’i açıkladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Cenk Gönen’i açıkladı
Meral Akşener, Antalya'da (3)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Antalya'da (3)
Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti
Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X