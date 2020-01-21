Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobil çarpan Suriyeli yaralanırken, kaçan sürücüsüyle ilgili arama çalışması sürüyor.

Olay, Kestel Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, ilçe merkezine bisikletiyle ilerleyen Suriye vatandaşı Münzirel E. (40) çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Münzirel E.’yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Münzirel E.yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Münzirel E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

ANTALYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.