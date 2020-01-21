Sömestr tatili tiyatroyla başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in öğrencilere tatil hediyesi olan AŞT’nin yeni çocuk oyunu ‘Kırmızı Başlıklı Kurt’ ilk kez seyirci ile buluştu. Çocuklar bol kahkahalı oyunda keyifli dakikalar geçirdi.

Antalya’da ilk ve orta öğretimde yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere ilk karne hediyesini Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek vermiş, öğrencilere ücretsiz tiyatro oyunu armağan etmişti. Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) hazırladığı çocuk oyunu ‘Kırmızı Başlıklı Kurt’ adlı oyununu öğrencilerle ücretsiz buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Yeni Mahalle Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte ‘Kırmızı Başlıklı Kurt’ isimli oyunu dikkatle takip eden çocuklar kahkaha ve eğlence dolu anlar yaşadı. AŞT’nin genç kadrosunun sahne aldığı Kırmızı Başlıklı Kurt, günümüzden örneklerle çocuklara doğa sevgisi, kardeşlik ve dayanışmayı öğretiyor. Çocuklar, oyun sonunda sahne alan tiyatrocularla bir araya gelerek sevgi seli oluşturdu ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya Şehir Tiyatroları’nın yeni çocuk oyunu ‘Kırmızı Başlıklı Kurt’ yarıyıl tatilinde Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı’nda öğrenciler için ücretsiz sahnelenmeye devam edecek. Kırmızı Başlıklı Kurt, 222729 Ocak tarihlerinde Yenimahalle Kültür Merkezi’nde, 25 Ocak Cumartesi günü Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 26 Ocak Pazar günü de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.

ANTALYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

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