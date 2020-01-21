Ali Çetinkaya Caddesinde peyzaj çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ali Çetinkaya Caddesi’nde peyzaj ve yeşillendirme çalışması başlattı. Ekipler cadde boyunca birbirinden farklı türde bitkileri toprakla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çiçek dikimi ile Antalya’yı her mevsim güzelleştirmeye devam ediyor. Peyzaj çalışmalarına yazkış devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde, bulvar, park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını rengârenk çiçeklerle süslüyor. Ekipler, son olarak kent merkezindeki Ali Çetinkaya Caddesi’ni güzelleştirmek için kolları sıvadı. Ekipler bitki ekimi öncesinde cadde üzerindeki peyzaj alanlarının temizliğini, çapalama ve toprak tesviyesini tamamladı. Sonrasında cadde boyunca turunç ağacı, pittosporum, zebrina (mor telgraf çiçeği) ve iresine gibi bitkilerin dikimi gerçekleştirildi.

Dikim sonrası ekipler bitkilere ilk can suyunu verdi. Yeşil alanların büyük bölümü yenilenirken vatandaşlar ve bölge esnafı yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü yetkilileri cadde üzerinde peyzaj ve bitki dikimi çalışmaların devam edeceğini söyledi.

ANTALYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.