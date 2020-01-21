Alanya’da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Konaklı Mahallesi Ketir Mevkiindeki 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Ev sahibi N. Ş., ocağa koyduğu yemeği unutunca yangın çıktı. Mutfaktan gelen dumanı fark eden N. Ş., alevlere müdahale etmek istedi ancak yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

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