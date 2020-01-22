'Aşk Grevi', AÜ Tiyatro Akademide

Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Akademi'de Aşk Grevi oyunu, 24 Ocak ve 31 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda seyircisi ile bir kez daha buluşacak.



Savaş Aykılıç'ın yazdığı oyunu, Erkan Altay'ın yönetiyor. Oyun yazarı Savaş Aykılıç, Aşk Grevi oyununun Antalya'da yaklaşık 7 yıl kapalı gişe oynayarak birçok ulusal ve uluslararası festivallere katılmış birçok ödüller almış bir oyun olduğunu belirterek, “Oyunu bu kez de Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Akademi tiyatro topluluğu başarıyla sahneledi. Genel Sanat Yönetmeni Erkan Altay başta olmak üzere Aşk Grevi adlı oyunu sahneye koyan tüm Tiyatro Akademi oyuncularına emeği geçen tüm ekibi yürekten kutluyorum” dedi.

ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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