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Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması

İHA

Kaş Belediyesi, kırsal mahalle yollarına yönelik yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Boğazcık Mahallesi'nde 4 kilometrelik stabilize yol çalışmasına başlandı.

Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması

Kaş Belediyesi, kırsal mahalle yollarına yönelik yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Boğazcık Mahallesi’nde 4 kilometrelik stabilize yol çalışmasına başlandı.
Özellikle kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan yerlerde vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Boğazcık Mahallesi’nde 4 kilometrelik stabilize yol çalışmasına başlandı. Çamurlu ve bozuk olan mahalle yolunda hummalı şekilde çalışan ekiplerin çalışmasında greyder, silindir, paletli kepçe ve 2 kamyon kullanılıyor.
Boğazcık Mahalle Muhtarı Veli Gökçe, çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bozuk yollarımız vardı. Zor şartlarda kullanıyorduk ama şimdi çok iyi oldu. Kaş Belediyesi tarafından mahallemize yönelik yapılan 4 kilometre stabilize yol çalışması dolayısıyla belediye başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

ANTALYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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