Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması

Kaş Belediyesi, kırsal mahalle yollarına yönelik yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Boğazcık Mahallesi’nde 4 kilometrelik stabilize yol çalışmasına başlandı.

Özellikle kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan yerlerde vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Boğazcık Mahallesi’nde 4 kilometrelik stabilize yol çalışmasına başlandı. Çamurlu ve bozuk olan mahalle yolunda hummalı şekilde çalışan ekiplerin çalışmasında greyder, silindir, paletli kepçe ve 2 kamyon kullanılıyor.

Boğazcık Mahalle Muhtarı Veli Gökçe, çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bozuk yollarımız vardı. Zor şartlarda kullanıyorduk ama şimdi çok iyi oldu. Kaş Belediyesi tarafından mahallemize yönelik yapılan 4 kilometre stabilize yol çalışması dolayısıyla belediye başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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