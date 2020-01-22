Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1)

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ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki iş merkezinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan, 8 katlı iş merkezinin çatı katında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katının izolasyonunun plastik olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Bölgeye ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İş merkezinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bürosu da bulunuyor.



ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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