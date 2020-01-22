(ÖZEL) Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya konuştu!

Stres ve öfke insanı nasıl tüketiyor?

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Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev (30), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Baba olmasına sayılı gün kalan Guliyev, "Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum" dedi. Hamilelik döneminde domates, zeytin ve döner aşeren milli atletin eşi Ekaterina Zavialova (29) ise, 'Aylita' adını verecekleri kızlarının doğumu sonrası yeniden form tutup gelecekte Fenerbahçe Spor Kulübü formasıyla başarılar kazanmak istediğini söyledi.

ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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