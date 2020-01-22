(ÖZEL) Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya superbike şampiyonluğu

DÜNYA Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden 23 yaşındaki milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, "Avrupa şampiyonluğunu gördük, şu anki tek hayalim dünya şampiyonluğu kazanmak" dedi.
ANTALYA
22 Ocak 2020 Çarşamba
- İMSAK 06:36
- GÜNEŞ 08:00
- ÖĞLE 13:14
- İKİNDİ 15:55
- AKŞAM 18:17
- YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.