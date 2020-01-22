Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle eğlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle eğlendi

DHA

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Gönül Elçileri Projesi kapsamında 71 öğrenci, aileleriyle eğlenceli bir gün geçirdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Gönül Elçileri Projesi kapsamında 71 öğrenci, aileleriyle eğlenceli bir gün geçirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve tüm ülke genelinde uygulanan Gönül Elçileri Projesi, Antalya'da Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu'nun koordinatörlüğünde 2016 yılından beri sürdürülüyor. Antalya'da bin 300 öğrenci ve 700'e yakın aileyle sürdürülen proje kapsamında 20192020 öğretim yılının yarı yıl tatilinin ilk organizasyonunda 612 yaş arası 71 öğrenci, aileleriyle Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir otele gitti. Otelde öğrencileri ve ailelerini, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'ın eşi Damla Dayanç, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Türk Kadınlar Birliği Kemer Şube Başkanı Hacer Akdağ, Ak Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, otelin genel müdürü Ayhan Çakıcı ve otel çalışanları Türk bayrakları ve balonlarla karşıladı, organizasyon boyunca çocuklar ve ailelerle ilgilendi.
Karşılamanın ardından yemeğe geçen gruba Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi ve Ak Parti Kemer İlçe Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Yemek organizasyonunun ardından Göynük Mahallesi'ndeki Dinopark'a geçen grubu, kapıda palyaçolar ve ellerinde dinozor figürleri bulunan işletme çalışanları karşıladı. Proje kapsamında alanda bulunan çocuklara öncelikle palyaço ve sihirbaz gösterileri sunan Dinopark çalışanları, ardından çocuklara ve ailelerine park içerisinde bulunan dinozorları anlattı.
Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi ve aynı zamanda projede görevli Ünzile Köse, organizasyonla ilgili şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın sevgili eşleri Emine Erdoğan'ın yurt çapında başlattığı Gönül Elçileri Projesi'ni Antalya'da biz de devam ettiriyoruz. Baba kaybını yaşayan ailelerimize bu kaybın getirdiği acıları ve yoksunlukları minimum seviyede yaşatmak için bu projeye başladık. Baba kaybı yaşayan çocuklarımızın eğitim seviyelerinin artması için onlara destek oluyoruz. Annelerimizin de sosyal hayata yeniden dönmeleri, kayıp sonrasında yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmeleri için sürekli yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hukuksal problemleri ya da sosyal problemleri veya ekonomik sıkıntılarını çözme aşamasında hayırseverlerimizle birlikte elbirliğiyle çalışıyoruz."
71 öğrencinin yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirebilmesi için aktivite düzenlediklerini aktaran Ünzile Köse, "Beldibi'nde bir otelde öğle yemeklerini yedirdikten sonra burada da çeşitli aktiviteler düzenledik onlar için. Projemizde tabii ki 71 öğrencimiz yok, yaklaşık 1300 civarı öğrencimiz mevcut. 700 civarında da ailemiz var. Ama hepsini etkinliklere aynı zamanda alamadığımız için yaş gruplarına böldük. Şu anda burada 612 yaş grubu öğrencilerimiz bulunmakta. Lise ve düzeyi öğrencilerimiz için başka günlerde, başka organizasyonlar da düzenledik. Ayrıca daha küçük yaş grupları için farklı organizasyonlar ya da kahvaltılar düzenliyoruz. Amacımız onların baba yoksunluklarını yaşamadan, mutlu bir şekilde her çocuğun hak ettiği şekilde yarıyıl tatillerini geçirmelerini sağlamak" diye konuştu.
Proje kapsamında organizasyona katılan 12 yaşındaki Servet Can Sabuncular, "Dinozorları çok seviyorum. Dinozorlar ilgi alanım. Dinozorlarla ilgili birçok oyun yükledim bilgisayarıma. Birçok dinozorun ismini biliyorum. Bugün çok güzel geçti günüm. Çok mutluyum" dedi.

ANTALYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı
YEREL HABERLER Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı
Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ...
Polisin kumar baskınında panikledi, balkonda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Polisin kumar baskınında panikledi, balkonda mahsur ...
Kadın Çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi
YEREL HABERLER Kadın Çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi
Şirinyalı’da yeni trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Şirinyalı’da yeni trafik düzenlemesi
ATSO KÖK Ödülleri’ne başvurular sürüyor
YEREL HABERLER ATSO KÖK Ödülleri’ne başvurular sürüyor
İş merkezindeki korkutan yangın kontrol altına alındı İş merkezi kullanılamaz hale gelirken yanan alan havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İş merkezindeki korkutan yangın kontrol altına ...
Bir merdiven hem mahalleyi elektriksiz bıraktı hem elektronik eşyaları yaktı Alçak gerilim hattına bir inşaattan düşen merdiven, yangın çıkartıp elektrikli eşyalara zarar verdi
YEREL HABERLER Bir merdiven hem mahalleyi elektriksiz bıraktı hem ...
Muratpaşa’dan buz pateni kursu
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan buz pateni kursu
(ÖZEL) Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya superbike şampiyonluğu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya ...
(ÖZEL) Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya konuştu!
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya konuştu!
Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1)
YEREL HABERLER Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1)
Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1)
YEREL HABERLER Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1)
Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması
'Aşk Grevi', AÜ Tiyatro Akademide
YEREL HABERLER 'Aşk Grevi', AÜ Tiyatro Akademide
'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi
YEREL HABERLER 'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine ...
Okul birincisi DMD'li Mehmet'in rol modeli İlber hoca
YEREL HABERLER Okul birincisi DMD'li Mehmet'in rol modeli İlber hoca
Antika tutkunları müzayedede buluştu
YEREL HABERLER Antika tutkunları müzayedede buluştu
Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (3)
YEREL HABERLER Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (3)
Konyaaltı Sahil Projesi iptaline Türel'den açıklama: "Halep oradaysa arşın Konyaaltı'nda"
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahil Projesi iptaline Türel'den açıklama: ...
Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Başkan Böcek’in tedavisi sürüyor Böcek’i Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ATSO Başkanı Davut Çetin ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu
YEREL HABERLER Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Başkan Böcek’in ...
ALKOÇLAR ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Alkoçlar: "Kararı mahkeme verir"
YEREL HABERLER ALKOÇLAR ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Alkoçlar: ...
Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (2)
YEREL HABERLER Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (2)
Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı
YEREL HABERLER Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X