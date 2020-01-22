Eş cinayeti sanığına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eş cinayeti sanığına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

DHA

ANTALYA'da ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip öldüren Özcan Işıldar (46), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 'nitelikli yağma' suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi.
Olay, geçen yıl 18 Mart günü saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3093 Sokak'taki bir sitenin 11'inci katında meydana geldi. İkinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında tabancayla eşinin başına tek el ateş edip, kaçtı. Bir gün sonra polisi arayan Özcan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Nihal Işıldar'ın cesediyle karşılaştı.
Polis, olay sonrası kaçan Özcan Işıldar'ı, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakaladı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın, 1991 yılında tecavüze yeltendiği baldızı Abiye Çetin'i öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil, 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi. Antalya'ya getirilen Işıldar, tutuklandı.
Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Özcan Işıldar, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Özcan Işıldar ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.
TANIKLAR DİNLENDİ
Duruşma öncesinde adliye koridorlarında hareketli anlar yaşandı. Jandarmalar arasından duruşma salonuna getirilen sanığa, öldürdüğü eşinin yakınları saldırdı. Bir kadın Işıldar'ın sırtına yumruk vururken, bazıları da sanığı koruyan jandarmaya tepki gösterdi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen taksici M.B., sanığın olay günü gece yarısı kendisini aradığını ve İstanbul'a götürmesini istediğini belirterek, "Bin 200 TL'ye anlaştım. Seyahat boyunca bana eşini öldürdüğünden bahsetmedi. Olayı sonra polisten öğrendim" dedi.
Yine tanık olarak dinlenen komşusu N.K. ise sanıkla aynı sitede 8 yıldır komşuluk yaptıklarını belirterek, "Bana 6 ay veya 1 yıl önce eşinin kendisini aldattığını söylemişti. Bana bir video kaydı gönderdi. Onu da telefonumdan sildim. Görüntülerde birkaç kişi ile Nihal'in görüntüleri vardı. O şahıslarla ilişkiye girdiğine dair görüntülerdi" diye konuştu.
SAVCI İNDİRİM UYGULANMAMASINI İSTEDİ
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, olay tarihinde karı-koca olmalarına rağmen sanığın eşine fiziksel ve cinsel şiddet uygulamasından dolayı fiilen ayrı olduklarını, sanığın maktulü evlilikleri boyunca tehdit edip dövdüğünü ve erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığını belirterek, "Aynı şekilde sanık hakkında başka bir kadına yönelik nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna dair benzer suçlarla ilgili dosyasının bulunduğu, eşine karşı uyguladığı şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldığı tespit edilmiştir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle sanık maktulü öldürmeye karar verip, hazırlık yapmaya başladığı ve eşini olay günü evde zorla tutup kafa bölgesinden bir el ateş etmek suretiyle öldürdüğü, daha sonra maktulün cesedini banyodan yatak odasına doğru sürüklediği, önceden anlaştığı taksi ile de sevgili olduğu anlaşılan R.G. isimli kadınla İstanbul'a kaçtığı anlaşılmıştır" dedi.
Savcı tanık N.K.'nin tarafsızlığına inanılmaması gerektiğini ve sanığa indirim uygulanmaksızın eşe karşı 'kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Savcı ayrıca eşinin ölmeden önce kimseden yardım istememesi için cep telefonunu almasından dolayı sanığın 'nitelikli yağma' suçundan da cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti eşe karşı 'kasten insan öldürme' suçunun işlendiğine hükmederek, sanığı indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa 'nitelikli yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezası verildi.
Nihal Işıldar'ın yakınları, karardan sonra adaletin yerini bulduğunu söyledi.

ANTALYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftliğin tel örgülerine asılı Atatürk posterini indirmek istediler
YEREL HABERLER Çiftliğin tel örgülerine asılı Atatürk posterini ...
Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle ...
Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı
YEREL HABERLER Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı
Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ...
Polisin kumar baskınında panikledi, balkonda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Polisin kumar baskınında panikledi, balkonda mahsur ...
Kadın Çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi
YEREL HABERLER Kadın Çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi
Şirinyalı’da yeni trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Şirinyalı’da yeni trafik düzenlemesi
ATSO KÖK Ödülleri’ne başvurular sürüyor
YEREL HABERLER ATSO KÖK Ödülleri’ne başvurular sürüyor
İş merkezindeki korkutan yangın kontrol altına alındı İş merkezi kullanılamaz hale gelirken yanan alan havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İş merkezindeki korkutan yangın kontrol altına ...
Bir merdiven hem mahalleyi elektriksiz bıraktı hem elektronik eşyaları yaktı Alçak gerilim hattına bir inşaattan düşen merdiven, yangın çıkartıp elektrikli eşyalara zarar verdi
YEREL HABERLER Bir merdiven hem mahalleyi elektriksiz bıraktı hem ...
Muratpaşa’dan buz pateni kursu
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan buz pateni kursu
(ÖZEL) Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya superbike şampiyonluğu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya ...
(ÖZEL) Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya konuştu!
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya konuştu!
Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1)
YEREL HABERLER Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1)
Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1)
YEREL HABERLER Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1)
Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması
'Aşk Grevi', AÜ Tiyatro Akademide
YEREL HABERLER 'Aşk Grevi', AÜ Tiyatro Akademide
'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi
YEREL HABERLER 'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine ...
Okul birincisi DMD'li Mehmet'in rol modeli İlber hoca
YEREL HABERLER Okul birincisi DMD'li Mehmet'in rol modeli İlber hoca
Antika tutkunları müzayedede buluştu
YEREL HABERLER Antika tutkunları müzayedede buluştu
Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (3)
YEREL HABERLER Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (3)
Konyaaltı Sahil Projesi iptaline Türel'den açıklama: "Halep oradaysa arşın Konyaaltı'nda"
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahil Projesi iptaline Türel'den açıklama: ...
Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Başkan Böcek’in tedavisi sürüyor Böcek’i Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ATSO Başkanı Davut Çetin ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu
YEREL HABERLER Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Başkan Böcek’in ...
ALKOÇLAR ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Alkoçlar: "Kararı mahkeme verir"
YEREL HABERLER ALKOÇLAR ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Alkoçlar: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X