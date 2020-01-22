Karısını başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Antalya’da eşini tabancayla başından vurarak öldüren ve polisi arayıp "Karımı öldürdüm gidin evden alın" diyen sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karısını başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Antalya’da eşini tabancayla ...

İHA

Antalya'da karısını tabancayla başından vurarak öldüren ve polisi arayıp "Karımı öldürdüm gidin evden alın" dedikten sonra yakalanan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, 'Kasten insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'nitelikli yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karısını başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Antalya’da eşini tabancayla başından vurarak öldüren ve polisi arayıp "Karımı öldürdüm gidin evden alın" diyen sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Antalya’da karısını tabancayla başından vurarak öldüren ve polisi arayıp "Karımı öldürdüm gidin evden alın" dedikten sonra yakalanan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, ‘Kasten insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'nitelikli yağma’ suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçtiğimiz yıl 18 Mart’ta Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) silahla başından vurarak öldüren Özcan Işıldar (47), ardından polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gidin evden alın" dedikten sonra olay yerinden kaçtı. Mersin’in Tarsus ilçesinde sahte kimlikle 25 Mart’ta yakalanan şüphelinin, 'kasten öldürme' suçu dahil, 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Özcan Işıldar, ‘Konutta Geceleyin Silahla Yağma, Tasarlayarak Yakın Akrabayı Öldürmek’ suçlarından, Antalya 7’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı esas hakkında verdiği mütalaasında, maktul ile sanığın olay tarihinde evli olduklarını, sanığın maktule fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığını kaydetti.
Mütalaada, “Sanığın maktulü evlilik birliği süresince tehdit edip dövdüğü, başka erkeklerle ilişkiye zorladığı, aynı şekilde sanık hakkında başka bir kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğuna dair benzer suçlar ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının değişik bürolarında pek çok soruşturma dosyasının bulunduğu, sanığın olay tarihinden önce maktul eşine yaptığı uygunsuz davranışlar nedeniyle aralarında geçimsizlik bulunduğu ve maktulü sürekli tehdit etmesi nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı alındığı, sanığın hakkında uzaklaştırma kararı alınmasından sonra maktulü öldürmeye karar verip hazırlık yapmaya başladığı, bu kapsamında ticari taksi şoförü ile kendisini İstanbul’a götürmesi konusunda anlaştığı, olay günü temin ettiği ruhsatsız tabanca ve sahte kimlikle kameralara görünmemek için yüzünü kapatmak suretiyle maktulün evine geldiği, burada gece yarısına kadar içki içip maktulü silah zoruyla tuttuğu, maktulden zorla cep telefonunu aldığı ve evden kaçmasına engel olduğu, banyoya girip çevreden yardım isteyen maktulü kafa bölgesinden bir el ateş etmek suretiyle öldürdüğü, daha sonra maktulün cesedini banyodan yatak odasına doğru sürüklediği, önceden anlaştığı taksi ile sevgilisi olduğu anlaşılan R.G. ile İstanbul’a kaçtığının tespit olunduğu" ifadeleri yer aldı.
Sanığın, olaydan sonra kendisini İstanbul’a götürecek olan aracı ayarladığının ifade edildiği mütalaada, “Sanığın maktulün evine gelirken yüzünü gizlemesi, olay esnasında kullanacağı ruhsatsız tabancayı temin etmiş olması, eşini öldürdükten sonra cesedi orada bırakıp kaçması gibi hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde, sanık üzerine atılı eylemin bu haliyle nitelikli kasten öldürme ve nitelikli yağma suçunun vücut verdiğinin başsavcılığımızca değerlendirildiği, sanığın bu suretle olay tarihinde maktul olan eşinin tasarlayarak öldürüp yağmaladığı anlaşılmakta” ifadeleri kullanıldı.
Sanık Özcan Işıldar son sözünde, savcının verdiği mütalaaya katılmadığını belirterek kasten öldürme amacıyla hareket etmediğini savundu.
Sanık, ‘Kasten insan öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'nitelikli yağma’ suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik savaşçıdan kötü haber Akciğer enfeksiyonuna yakalanan baş küçüklüğü hastası Ata yoğun bakıma alınarak uyutuldu Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata, 2 yaşında en büyük savaşını veriyor Baba Tarık Özdemir: “Doktorlar bunu bize daha önce de söyledi ama onun güçlü bir şekilde bunun üstesinden geleceğine inanıyorum”
YEREL HABERLER Minik savaşçıdan kötü haber Akciğer enfeksiyonuna ...
Eş cinayeti sanığına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eş cinayeti sanığına indirimsiz ağırlaştırılmış ...
Çiftliğin tel örgülerine asılı Atatürk posterini indirmek istediler
YEREL HABERLER Çiftliğin tel örgülerine asılı Atatürk posterini ...
Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle ...
Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı
YEREL HABERLER Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı
Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ...
Polisin kumar baskınında panikledi, balkonda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Polisin kumar baskınında panikledi, balkonda mahsur ...
Kadın Çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi
YEREL HABERLER Kadın Çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi
Şirinyalı’da yeni trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Şirinyalı’da yeni trafik düzenlemesi
ATSO KÖK Ödülleri’ne başvurular sürüyor
YEREL HABERLER ATSO KÖK Ödülleri’ne başvurular sürüyor
İş merkezindeki korkutan yangın kontrol altına alındı İş merkezi kullanılamaz hale gelirken yanan alan havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İş merkezindeki korkutan yangın kontrol altına ...
Bir merdiven hem mahalleyi elektriksiz bıraktı hem elektronik eşyaları yaktı Alçak gerilim hattına bir inşaattan düşen merdiven, yangın çıkartıp elektrikli eşyalara zarar verdi
YEREL HABERLER Bir merdiven hem mahalleyi elektriksiz bıraktı hem ...
Muratpaşa’dan buz pateni kursu
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan buz pateni kursu
(ÖZEL) Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya superbike şampiyonluğu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya ...
(ÖZEL) Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya konuştu!
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya konuştu!
Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1)
YEREL HABERLER Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1)
Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1)
YEREL HABERLER Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1)
Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması
'Aşk Grevi', AÜ Tiyatro Akademide
YEREL HABERLER 'Aşk Grevi', AÜ Tiyatro Akademide
'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine böbreğini verdi
YEREL HABERLER 'İyi günde, kötü günde beraberiz' dediği eşine ...
Okul birincisi DMD'li Mehmet'in rol modeli İlber hoca
YEREL HABERLER Okul birincisi DMD'li Mehmet'in rol modeli İlber hoca
Antika tutkunları müzayedede buluştu
YEREL HABERLER Antika tutkunları müzayedede buluştu
Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (3)
YEREL HABERLER Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (3)
Konyaaltı Sahil Projesi iptaline Türel'den açıklama: "Halep oradaysa arşın Konyaaltı'nda"
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahil Projesi iptaline Türel'den açıklama: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X