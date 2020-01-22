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Minik savaşçıdan kötü haber Akciğer enfeksiyonuna yakalanan baş küçüklüğü hastası Ata yoğun bakıma ...

İHA

Antalya'da doktorların 3 ay ömür biçtiği doğuştan ağır epilepsi ve henüz kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası olan 2 yaşındaki Ata, akciğer enfeksiyonu sebebiyle yoğun bakıma alındı. Uyutulup entübe edilen Ata'nın babası, "Doktorlar bunu bize daha önce de söyledi. Ben onun güçlü bir şekilde bu işin üstesinden gelecektir diye düşünüyorum" dedi.

Minik savaşçıdan kötü haber Akciğer enfeksiyonuna yakalanan baş küçüklüğü hastası Ata yoğun bakıma alınarak uyutuldu Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata, 2 yaşında en büyük savaşını veriyor Baba Tarık Özdemir: “Doktorlar bunu bize daha önce de söyledi ama onun güçlü bir şekilde bunun üstesinden geleceğine inanıyorum”

Antalya'da doktorların 3 ay ömür biçtiği doğuştan ağır epilepsi ve henüz kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası olan 2 yaşındaki Ata, akciğer enfeksiyonu sebebiyle yoğun bakıma alındı. Uyutulup entübe edilen Ata'nın babası, “Doktorlar bunu bize daha önce de söyledi. Ben onun güçlü bir şekilde bu işin üstesinden gelecektir diye düşünüyorum” dedi.
Antalya'da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Son derece sağlıklı olan erkek çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata'yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.

Hindistan’da GTerapi gördü
Ata 8. ayını doldurduğunda durumundan haberdar olan Şükran Kaban isimli hayırsever, Özdemir ailesiyle irtibata girdi. Kaban, Hindistan'da GTerapi yönteminin merkezi olan ve Özdemir çiftinin daha önceden araştırdığı tedavi sürecinin başlaması için gerekli 10 bin dolarlık masrafı üstlendi. Minik Ata, GTerapi alanındaki araştırmalarıyla ün yapmış olan Dr. Gunvant Oswal'a muayene oldu, ardından bir haftalık Homeopati tedavisi gördü. Bunun yanı sıra minik Ata'ya hazırlanan özel bir bitkisel kür de verildi. Tedaviler sonrası ailesiyle birlikte tekrar yuvasına dönen Ata'nın nöbetleri azaldı, hareketlerinde gelişmeler yaşandı. Hatta kafasını kaldırıp anne ve babasına gülmeye başladı.

Almanya’dan yardım eli uzanmıştı
Terapiye olumlu yanıt veren Ata için, ailesi oturma ve ayakta durabilmesine kolaylık sağlayacak cihaz ihtiyacı duydu. Almanya’da yaşayan ve Ata’nın durumunu medya aracılığıyla öğrenen Türk bir hayırsever aile ve dostları, aralarında 15 bin TL toplayarak Özdemir ailesine gönderdi. Özdemir ailesi, parayı alır almaz çocuklarının oturabilmesine yardımcı olacak özel tasarlanmış bir engelli bebek arabası ile ayakta durmasını, hatta bir süre sonra belki de yürümesini sağlayacak fizik tedavi cihazını aldı.

Uyutulup antübe edildi
2 yaşına kadar amansız hastalığıyla savaşan Ata, 4 gün önce rahatsızlandı. Ailesi apar topar çocuklarını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Solunum sıkıntısı çeken Ata’nın yapılan muayenesinde akciğerlerinin enfeksiyon kaptığı tespit edildi. Doktorlar, Ata’nın akciğerlerinde yüzde 80 oranında enfeksiyon belirlenmesi üzerine Ata'yı yoğun bakıma aldı, ardından uyutularak akciğerleri antübe edildi. Yaşam mücadelesi veren Ata, şu anda yoğun bakımda her zaman verdiği yaşam savaşının en büyüğüyle karşı karşıya.

“Oğluma güveniyorum”
Oğlunun durumunun oldukça ağır olduğunu belirten baba Tarık Özdemir, doktorların elinden geleni yaptığını ve oğlunun tekrar hayata tutunacağına dair inancının tam olduğunu söyledi. Özdemir, “Doktorların şuan için söylediği, elimizden geleni yapıyoruz ama her şey Allah’ın takdiridir, dua edin dediler. Çocuğumuza güveniyoruz çünkü daha önce de bunları yaşadı ve atlattı. Yine ben güçlü bir şekilde bu işin üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Benim buna her zaman inancım oldu. Doğduğu zaman da ‘23 ay yaşar’ demişlerdi ama benim oğlum 2 yaşını doldurdu 3 yaşına girdi. Doktorlar bunu bize daha önce de söyledi. Bir yer de en kötüsünü söylemek zorundalar. Çünkü fazla umut vermemek isterler. Ama ben çocuğuma güveniyorum. Buradan sağlıklı bir şekilde çıkıp evimize götüreceğiz onu” dedi.

ANTALYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

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