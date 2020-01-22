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Konyaaltı Sahil Projesi’nin iptali Sahil Antalya Yaşam Parkı işleticisi ALKOÇLAR - ALSE İcra Kurulu ...

İHA

Sahil Antalya Yaşam Parkı işleticisi ALKOÇLARALSE İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, Büyükşehir Belediyesi encümeni tarafından sözleşme feshinin iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Buradaki alt kiracıların haksız işgal ve fazla yer kullanımı sebebini ileri sürerek ihalenin fesih edildiğine dair yazı aldık. Bu sözleşme bir tarafın kendi isteğiyle fesih edilmez kanunlar vardır. Mesele yargıya taşınacaktır. Yargının vereceği karar doğrultusunda bu konu aydınlığa kavuşacaktır" dedi.

Konyaaltı Sahil Projesi’nin iptali Sahil Antalya Yaşam Parkı işleticisi ALKOÇLAR - ALSE İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak: "Buradaki alt kiracıların haksız işgal ve fazla yer kullanımı sebebini ileri sürerek ihalenin fesih edildiğine dair yazı aldık. Bu sözleşme bir tarafın kendi isteğiyle fesih edilmez kanunlar vardır" "Mesele yargıya taşınacaktır. Yargının vereceği karar doğrultusunda bu konu aydınlığa kavuşacaktır" "İdarenin haksız uygulamasının yargıdan dönecektir, hakkımız teslim edilecektir, aksi durumda çok büyük tazminatlar söz konusudur" "Yargının hakkımızı teslim etmesi suretiyle işimizi yapmaya devam edeceğiz"

Sahil Antalya Yaşam Parkı işleticisi ALKOÇLARALSE İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, Büyükşehir Belediyesi encümeni tarafından sözleşme feshinin iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Buradaki alt kiracıların haksız işgal ve fazla yer kullanımı sebebini ileri sürerek ihalenin fesih edildiğine dair yazı aldık. Bu sözleşme bir tarafın kendi isteğiyle fesih edilmez kanunlar vardır. Mesele yargıya taşınacaktır. Yargının vereceği karar doğrultusunda bu konu aydınlığa kavuşacaktır" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Sahili’nin işletilmesine yönelik ihaleyi iptalinin ardından, ihaleyi alan firma olan ALKOÇLAR ALSE İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, gazetecilerle önlerindeki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toprak, dün Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı bir uygulaması olduğunu ve kendilerine de bir tebligat ulaştığını bildirdi.
Ortaya konulan gerekçe ile kendilerine gönderilen tebligat arasında büyük fark olduğunu dile getiren Toprak, “Tamamen buradaki alt kiracıların haksız işgal ve fazla yer kullanımı sebebini ileri sürerek ihalenin fesih edildiğine dair yazı aldık. Bu sözleşmedir. Bu sözleşme bir tarafın kendi isteğiyle fesih edilmez kanunlar vardır. Mesele yargıya taşınacaktır. Yargının vereceği karar doğrultusunda bu konu aydınlığa kavuşacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Yargıdan dönecek"
İdarenin haksız uygulamasının yargıdan döneceğini savunan Turan Toprak, “Hakkımız teslim edilecektir. Aksi durumda çok büyük tazminatlar söz konusudur. Bu tazminatlar Antalya Büyükşehir Belediyesinin cebinden değil, halkı ödeyecektir. Bunun olmasını istemiyoruz. Yargının hakkımızı teslim etmesi suretiyle işimizi yapmaya devam edeceğiz. Antalya halkına çok daha güzel hizmetlerimiz devam edecektir. Antalyalılar bunu görecektir" diye konuştu.

"Tek taraflı bozulamaz"
Antalya halkına yanlış bilgi verildiğini iddia eden Turan Toprak, “Algı operasyonu yapılmaktadır. Biz alanın tamamını kiralamadık, sade ticari alanları kiraladık. Sözleşmeden doğan bütün görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bize ait olanlarda, güvenlik, temizlik ve teknik işleri yapıyoruz. Getirmemiş olsan gönderdikleri yazı da bunu sebep olarak gösterirlerdi. Bu alan 1 milyon metrekarelik parktır. Bu parkın sadece yaklaşık plajlarla dahil 25 bin metrekaresini biz kiraladık. Bütün görevlerimizi yerine getiriyoruz. Diğeri büyükşehir idaresinin elinde olan parktır. Ve oranın parkın hizmetlerini belediye yapmaktadır. Bize ait olan kısmın güvenlik ve temizliğini biz yapıyoruz. Antalya halkına yanlış bilgi verilmektedir doğru değildir. Bunlarında hepsini mahkemede ispatlayacağız. Her zaman buradayız. İhale sürecimiz 8+10+10 yargının aksi kararı olana kadar aramızda sözleşme vardır. Sözleşme Antalya Büyükşehir Belediyesi ile firmamız arasında imzalanmıştır. Öyle tek taraflı ‘ben bunu bozuyorum’ diyerek bozulmaz. Bozmak istersen mahkemeye gidersin karar alınır. Bir karar alınırsa mahkeme bunun bedelini ödetir” ifadelerine yer verdi.

Kiracılarla toplantı
Hukuksuz bir şekilde dün kiracılarının çağrılarak bir toplantı yapıldığına değinen Toprak, “Bundan sonra kendilerinin yetkili olduğunu söyleyerek, hukuku devre dışı bırakarak, kiracılarımıza hem tehdit hem bizimle ilgili doğru olmayan sözler söylenmiştir.Toplantının yapılması kanuni değildir. Bu toplantıyı ne için yapıyorsunuz. Kiracılarımıza hangi sıfatla edinimlerimizi bundan sonra yerine getirmeyin diyordunuz. Bu soruları mahkeme yoluyla soracağız” dedi. O dönemde ihaleye 12 firmanın başvurduğunu ama 11 firmanın 11 firmanın ihaleye hiç girmediğini anımsatan Turan Toprak, kanunlara uygun şekilde yapılan ihalenin kendilerinde kaldığını belirtti.

"Siyasi tarafa girmedik"
İhaleye ticari amaçla girdiklerini dile getiren Toprak, "Firmaya farklı iş kolları açmak adına yaptığımız bir girişimdir. İş olarak baktık, siyasi bir amaç taşımadık. İki yıl ALKOÇLAR olarak yerel ortağımız olduğu için konuya girmedik. Sahaya çok girmedik. Temmuz ayında ortağımızdan ayrıldık ve burada yolumuza devam ettik. Belediye yönetiminin değişiminin ardından bize karşı değişik bir tutum içine girildi. Sürekli bir itham oluştu. Buna üst perdeden cevap vermedik. İşin siyasi tarafına hiç girmedik. Dün belediye, zarar ettiğine yönelik ve kamu yararı gözetilerek ihaleyi iptal ettiğini duyurdu. Ancak bize gönderilen tebligatta ihalenin iptal gerekçesine yönelik basındaki bilgiler yer almıyor. Bize gönderilen tebligatta kiracıların masaları fazla koyduğu, plajdaki alanı daha fazla kullandığı, yeşil alanların işgal edildiğine yönelik fesih hakkını kullandığını yazıyor” ifadelerine yer verdi.

"Kötü bir iş yapmadık"
Belediye tarafından yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ileri süren Turan Toprak, “Açıklamalarındaki delilleri mahkemede ispat edemezler. Bir kaos oluşturulmak isteniyor. Kiracılarımızı dün bir toplantıya çağırdılar. Toplantıda 'Adını ağzıma almayacağım bir firma’ denilmiş. Biz de Türkiye Cumhuriyeti şirketiyiz. Toplantıda elektrik borçları ödenmediğini söylemiş. Bir kuruş elektrik borcumuz yok. Görevimiz olmamasına rağmen elektrik faturalarını biz topluyoruz. Ödenmemiş tek fatura yok. Linç kampanyası var. Biz Antalya’ya kötü bir iş yapmadık. Seçimden sonra bir defa dahi bizimle görüşmediler. Hukuksuz yollarla üzerimize geliyorlar. Mahkeme yoluna gideceğiz. Buranın yapılışına yönelik bir sıkıntı varsa mahkemeye taşınması gerekiyor. Belgelerle ithamları mahkemeye taşıyacağız. Belediyenin gücünü kullanarak kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

"Ciddi tazminat"
Sorumlu oldukları alanda temizlik, güvenlik ve teknik işlerin kendileri tarafından yapıldığını kaydeden Toprak, “Açıklamalarında yalan söylüyorlar. Haksız fesihte çok ciddi tazminatlar ödenmek durumunda kalacak. Belediye başkan yardımcısı bir toplantıda ’tazminat ödeyerek halledecek gibiyiz’ demiş. Sanki kendi parasıyla tazminat ödeyecekler. O halkın parası. Demek ki insanlar böyle zengin ediliyor. Kötü firmalar için bu fırsattır. Kamu zararın kişilere rücu edilmesi söz konusu olduğu için Belediye Başkanı Böcek, tebligatı kendisi imzalamadı. Görüşmek için 3 defa resmi talepte bulunduk. Hiçbir şekilde yoklar. Dünkü toplantıyı da valiliğe şikayet edeceğiz. Savcılığa, kiracılarımızın Büyükşehir Belediyesine toplantıya çağrılıp kullandıklarını ifadelere yönelik suç duyurusunda bulunduk" dedi.

ANTALYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

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