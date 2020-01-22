Antalya’da yalnız yaşayan bir kadın, ekiplerin kapıyı kırarak girdiği evinin yatak odasında ölü bulundu. Yaşlı kadının ölümü, mutfak lambasının bir gün öncesinden gece boyunca açık kalmasıyla ortaya çıktı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Fatma Türkiş’e ait evin mutfak lambasının gece boyunca açık kalmasından şüphelenen komşuları, bir gün sonra eve gelerek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Kapının kırılarak açılmasının ardından Türkiş, yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Türkiş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:17

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.