Antalya’da hırsızlık ve yaralama suçundan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hırsızlık ve kasten yaralama suçuna karışan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 3 Ocak’ta Sorgun Mahallesi’nde otoparkta park halinde bulunan T.A’ya ait aracın teybi çalındı. Yapılan araştırmada olayın şüphelilerinin M.H.K. ve yabancı uyruklu S.S.H. olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüphelilerden S.S.H serbest bırakılırken, M.H.K. ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Diğer olay ise 16 Ocak’ta Aşağığazarcı Mahallesi’nde meydana geldi. Müştekiler G.Ş., Y.K. ve şüpheli M.K. arasında yaşanan tartışma yaşandı. Tartışma sonucu M.K. üzerinde bulunan tabancayla bir el ateş ederek, G.Ş. ve Y.K’yı bacaklarından yaraladı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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