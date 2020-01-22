Burdur'da Lavanta Huzur Uygulaması

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Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip ve personelin katılımıyla Lavanta Huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada bin 537 şahıs, 122 Umuma açık yer, 14 park/bahçe ve 20 metruk bina ile 163 araç denetlendi.

Yapılan denetimlerde yoklama kaçağı bulunan 10 şahsa gerekli tebligat yapılarak, Borçlunun Ödeme Şartını İhlal suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanuna muhalefetten 7 araç hakkında 2.053 TL para cezası tatbik edilerek 4 araç trafikten men edildi.

ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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