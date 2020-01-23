Güllük Caddesinin bir bölümü araç trafiğine 1 gün kapalı kalacak

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Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) Caddesi’nin bir bölümü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 25 Ocak Cumartesi günü 22.00’de araç trafiğine kapatılacak. Asfalt yenileme çalışmasının 1 gün sürmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) Caddesi’nin, 100. Yıl Bulvarı ile Tonguç Caddesi arasında kalan kısmı asfalt yenileme ve geometrik düzenleme çalışmaları nedeniyle 25 Ocak Cumartesi günü 22.00’den itibaren araç trafiğine kapalı olacak. Bir gün sürmesi planlanan çalışma süresince cadde çift taraflı trafiğe kapatılacak.

ANTALYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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