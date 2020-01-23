16 yaşındaki akrabasına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

16 yaşındaki akrabasına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

DHA

ANTALYA'da, N.D. (16) adlı kız çocuğu, annesinin kuzeni Birol Karademir'in (44) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla polise gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızın yapılan sağlık muayenesine ilişkin raporda, cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi.

ANTALYA'da, N.D. (16) adlı kız çocuğu, annesinin kuzeni Birol Karademir'in (44) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla polise gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızın yapılan sağlık muayenesine ilişkin raporda, cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi.
Teyzesi ile birlikte 18 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde polis merkezine giden N.D. adlı kız, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu bulunan akrabası Birol Karademir hakkında, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. N.D., polis merkezinde, yaşadıklarını ağlayarak, anlattı. N.D., annesinin teyzesinin oğlu Karademir'in, annesini aracıyla alarak, işe götürdüğünü belirtti. Annesi gittikten sonra kapıyı arkadan kilitlediğini ve uyuduğunu anlatan N.D., "Bir süre sonra Birol Karademir geldi, kapıyı çaldı, açmadım. Mesaj attı, cevap vermedim. Durumu anneme yazdım. Annem de kapıyı açmamamı, evde yokmuşum gibi arkadaşıma gittiğimi yazmamı istedi. Ben de Birol Karademir'e evde olmadığımı yazdım. Beni olduğum yerden almak istediğini söyledi. Çünkü o beni de arada bir işe bırakıyordu. Hatta beni işe bırakırken arabada bacağıma, ayağıma sarılıyordu. Bunu anneme anlatmadım. Çocukluk aklımla yanlış anlamış olabileceğimi düşünüyordum. O gün saat 08.00'den 10.30'a kadar kapıda kaldı sonra da ayrıldı" dedi.
Bir süre sonra arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini, saat 15.00 sıralarında geri döndüğünü aktaran N.D., ifadesini şöyle sürdürdü:
"Eve girmeden önce arkadaşım Fatma ile karşılaştım. Sonra eve çıkmak için apartmana girdim. Eve girmeden önce Birol Karademir arkamda belirdi. Birol Karademir ile evde yalnız kalmak istemediğim için elimdeki anahtarı fark ettirmeden kapı önündeki ayakkabının içine koydum. Sonra da anahtarın annemde olduğunu ve dedemin yanına gideceğimi söyledim. Beni bırakmak istediğini belirtti. Kabul etmedim. Bileğimden tutarak zorla arabaya bindirdi. Biner binmez de arabayı kilitledi. Bu sırada arkadaşım Fatma benim arabaya binişimi görmüş. Varsak bölgesinde ormanlık alana götürdü. Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi. 'Arabadan inip manzarayı öyle izleyelim' dedim, izin vermedi. Bu sırada annem aradı ancak Birol Karademir telefonu elimden alarak arabanın arkasına attı. Ben telefonu almak için öndeki iki koltuğun arasından arkaya uzandığım sırada beni arka koltuğa doğru attı ve kendisi de yanıma geldi. Ardından cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bana kimseye söylememem gerektiğini, aksi takdirde öldüreceğini söyledi. Beni Kepez Kent Meydanı'na bıraktı. Giderken de gülüyordu. Ardından arkadaşım Fatma'yı arayıp beni bulunduğum yerden almasını istedim. Sonra da teyzemle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldum."
RAPORDA CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU 
Genç kızın yapılan sağlık muayenesine ilişkin raporda, cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan elektrikçi Birol Karademir, suçlamaları kabul etmedi. Kendisine iftira atıldığını öne süren Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
DAHA ÖNCE BENZER SUÇLARDAN YARGILANMIŞ
Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, son derece vahim bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Sanığın geçmişte benzer suçlardan yargılandığını öğrendik. Bu olayı daha da vahim hale getirmektedir. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, her süreçte çocuğumuzun yanında olacağız. Sürecin takipçisiyiz" dedi. 

ANTALYA

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şantiye yangınında, işçi konteynerindeki 100 bin liranın yandığı iddiası
YEREL HABERLER Şantiye yangınında, işçi konteynerindeki 100 bin ...
Kepez’de festival coşkusu
YEREL HABERLER Kepez’de festival coşkusu
Ünlü model Alessandra Ambrosia, 17 Mart'ta İstanbul'da
YEREL HABERLER Ünlü model Alessandra Ambrosia, 17 Mart'ta ...
Güllük Caddesinin bir bölümü araç trafiğine 1 gün kapalı kalacak
YEREL HABERLER Güllük Caddesinin bir bölümü araç trafiğine 1 gün ...
Konuksever yenileniyor
YEREL HABERLER Konuksever yenileniyor
Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplere konteyner ev
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplere konteyner ev
Yangında balkona çıkan kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında balkona çıkan kadını itfaiye kurtardı
Kepez’den esnafa yol desteği
YEREL HABERLER Kepez’den esnafa yol desteği
Döşemealtı'nda kilit taşı çalışmaları
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda kilit taşı çalışmaları
IV. Murat Operası Antalya'ya veda ediyor
YEREL HABERLER IV. Murat Operası Antalya'ya veda ediyor
(Özel haber) Milli otomobil sporcusu Güven'in hedefi Fransa Şampiyonası ve Süper Kupa Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven: "Önce Süper Kupa’yı kazanmak, sonra da Porsche ile yola devam etmek istiyorum" "Simülasyonda antrenmanlarımı arttırdım, fiziksel olarak daha iyi hazırlanıyorum" "Gelen genç sporcularla Türkiye'nin motor sporlarında önü açık"
YEREL HABERLER (Özel haber) Milli otomobil sporcusu Güven'in hedefi ...
Sınav kaygısı için aldığı ilaç, vücudunu yakıp, görme yetisini kaybettirdi
YEREL HABERLER Sınav kaygısı için aldığı ilaç, vücudunu yakıp, görme ...
Yangına evde tek başına yakalanan yaşlı kadın, itfaiyeci kıyafetiyle kurtarıldı İtfaiyecilerin kıyafeti ve kaskı giydirilerek dumanların arasından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangına evde tek başına yakalanan yaşlı kadın, ...
Antalya'da 5 yıldızlı karavan tatili kıskandırıyor Karavancılar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 yıldızlı otellerin arasındaki alanda tatil yapıyor
YEREL HABERLER Antalya'da 5 yıldızlı karavan tatili ...
Kepez’in sultanları turnuvayı 3. bitirdi
YEREL HABERLER Kepez’in sultanları turnuvayı 3. bitirdi
Emniyet’ten belediye personeline güvenlik semineri
YEREL HABERLER Emniyet’ten belediye personeline güvenlik semineri
Aşı karşıtlığı nedeniyle 2 bin 666 kişi kızamığa yakalandı
YEREL HABERLER Aşı karşıtlığı nedeniyle 2 bin 666 kişi kızamığa ...
Evinde 200 muhabbet kuşu besliyor
YEREL HABERLER Evinde 200 muhabbet kuşu besliyor
KUTSO Heyeti Ankara’da
YEREL HABERLER KUTSO Heyeti Ankara’da
Burdur'da Lavanta Huzur Uygulaması
YEREL HABERLER Burdur'da Lavanta Huzur Uygulaması
Antalya’da hırsızlık ve yaralama suçundan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da hırsızlık ve yaralama suçundan 2 şüpheli ...
Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı, doktoru 77 bin TL dolandırdı
YEREL HABERLER Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı, doktoru 77 ...
Antalya’da aranan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da aranan 5 şüpheli tutuklandı
Antalya’da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X