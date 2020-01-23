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Dolandırıcı sahte polisi, kimliğini soran kadın yakalattı

DHA

ANTALYA'da K.Y. adlı kadına, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi, kuyumcu soygununa adının karıştığını söylediği kadından, para ve altınlarını kapıya gelecek polise vermesini istedi. Kapıya gelip kendini polis olarak tanıtan İ.A., kadının kimliğini sorması üzerine kaçmaya çalıştı. Yakalanan İ.A., tutuklandı.

ANTALYA'da K.Y. adlı kadına, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi, kuyumcu soygununa adının karıştığını söylediği kadından, para ve altınlarını kapıya gelecek polise vermesini istedi. Kapıya gelip kendini polis olarak tanıtan İ.A., kadının kimliğini sorması üzerine kaçmaya çalıştı. Yakalanan İ.A., tutuklandı.
Tutuklu sanık İ.A. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede yer alan bilgiye göre, Kepez'de oturan K.Y. adlı kadını arayarak kendini Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli başkomiser olarak tanıtan kişi, terör örgütünce soyulan kuyumcuda kimlik bilgilerinin bulunduğunu, oğlu B.Y.'nin de savcının odasında ifade verdiğini söyledi. Dolandırıcı, kadına, evinde bulunan para ve ziynet eşyalarını, soygun yerinden alınanlarla uyuşup uyuşmadığının tespiti için gelecek polise vermesini istedi. Evindeki 12 bin lira ve 10 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını poşete koyan K.Y., gelen kişinin hareketlerinden şüphelenerek polis kimliğini sordu. Gelen kişinin kimlik gösterememesi üzerine kapıyı kapatan kadın, durumu oğluna bildirdi. 
Bu sırada telefondaki dolandırıcı, "Kapıyı neden kapattın. Dışarıda özel tim bekliyor. Operasyonu mahvettin. Başınız belaya girecek" diyerek, kadını psikolojik baskı altına almaya çalıştı. Korkuya kapılan K.Y., para ve ziynet eşyaları bulunan poşeti alarak dışarı çıktı. Yanına yaklaşan kişinin poşeti almaya çalıştığı sırada "İmdat" diye bağıran kadının yardımına, sesini duyan komşuları geldi. 
Kaçmaya çalışan İ.A., kadının oğlunun haber vermesi üzerine mahalleye gelen ve olayla ilgili araştırma yapan polis ekibince yakalandı. İ.A. ifadesinde, kendisini 'Barzan' isminde birinin aradığını, çanta taşıma karşılığında 5 bin lira teklif ettiğini, işsiz olduğu için teklifi kabul ettiğini öne sürdü. İ.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
'Nitelikli dolandırıcılık'tan 3 ile 10 yıl arası hapsi istenen İ.A., önümüzdeki günlerde hakim karşına çıkacak.

ANTALYA

23 Ocak 2020 Perşembe

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