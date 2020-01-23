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Vali Karaloğlu: "Tekli eğitime geçmek için yeni okullara ihtiyaç var" 20 derslikli ilkokul ve ...

İHA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile hayırsever Osman Bakırcı arasında imzalanan protokol kapsamında Kepez ilçesi Atatürk mahallesinde 20 derslikli bir ilkokul ve anaokulu yapılacak. Vali Karaloğlu, "İkili eğitime devam eden okullarda da tekli eğitime geçmek için yeni okullara ihtiyaç var" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile hayırsever Osman Bakırcı arasında imzalanan protokol kapsamında Kepez ilçesi Atatürk mahallesinde 20 derslikli bir ilkokul ve anaokulu yapılacak. Vali Karaloğlu, "İkili eğitime devam eden okullarda da tekli eğitime geçmek için yeni okullara ihtiyaç var" dedi.
Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Hayrısever Osman Bakırcı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Cahit Işık katıldı. İmzalanan protokolle Kepez ilçesi Atatürk mahallesinde 20 derslikli bir ilkokul ve anaokulu yapılacak. Hayırsever Osman Bakırcı’yı tebrik eden Karaloğlu, “Bugün yine güzel bir protokolü hep birlikte imzalayacağız. Kepez ilçemiz Atatürk mahallemizde 20 derslikli bir okul protokolü. Osman Beyin Türkiye’nin yedi bölgesinde çeşitli hayırları var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Antalya’da doğmuş, Antalya’da ticaretini yapmış arkadaşlarla daha çok protokol yapıyorduk ama Osman Bey Antalya’nın dışından Türkiye’ye mal olmuş bir inşaat firmasının sahibi yurtdışında ve yurt içinde birçok işi var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin, kazançlarını bereketlendirsin” dedi.
Antalya’da çok sayıda hayırsever olmasına rağmen hem nüfus artışı hem de Antalya’nın sürekli göç alması nedeniyle okul ihtiyacının sürekli devam ettiğine değinen Karaloğlu, ikili eğitime devam eden okullarda da tekli eğitime geçmek için yeni okullara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Hayırseverlerin destekleriyle bu ihtiyacı karşılayacaklarına inandığını ifade etti.
Türkiye’de yaşayan herkesin eğitime katkı yapması gerektiğine vurgu yapan Bakırcı ise, “Türkiye’nin herhangi bir köşesi bizim diye hayır yapılmamalı. Türkiye’nin her santimetre karesi hepimizin. Şırnak’ta yetişen çocuk da Antalya’ya faydalı olabilecek, Antalya’da yetişen çocuk Şırnak’ta faydalı olacak. Bugün yaptığımız hayır değil asli görevimiz. Bizim de yaptığımız işlerin de en başında geliyor. İnşallah Türkiye’nin farklı illerinde yeni hayırlar yapmaya eğitime destek olmaya devam edeceğiz. Sadece eğitim değil ülkemizi her alanda daha müreffeh kılmak için devletimizin her zaman yanında olacağız” ifadelerinde bulundu.
Okul Protokolü’nün imzalanmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Osman Bakırcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANTALYA

23 Ocak 2020 Perşembe

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