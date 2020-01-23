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Başkan Böcek: "Sahil projesiyle ilgili ihale ve işletme sözleşmesi iptal edilmiştir, sahilde yıkım, ...

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "254 milyonu belediye masraf etmesine rağmen güvenlik, temizlik bütün işletme giderleri Büyükşehir Belediyemize yüklenmiştir. 8 ayda 10 milyon 780 bin lira masrafı vardır belediyemizin. 254 milyonu yüklenici firma yapsaydı, bugün başka bir toplantı, Antalya'nın yatırımlarıyla ilgili başka bir toplantı olacaktı" dedi.

Başkan Böcek: "Sahil projesiyle ilgili ihale ve işletme sözleşmesi iptal edilmiştir, sahilde yıkım, değişiklik öyle bir şey yok" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "254 milyon lirayı belediye masraf etmesine rağmen güvenlik, temizlik bütün işletme giderleri Büyükşehir Belediyemize yüklenmiştir, 8 ayda 10 milyon 780 bin lira masrafı vardır belediyemizin" "Daha fazla dayanmamız söz konusu değildir, onun için Antalya Konyaltı sahili ranta kurban edilmemiştir" "254 milyonluk masrafı yüklenici firma yapsaydı, bugün Antalya’nın yatırımlarıyla ilgili başka bir toplantı olacaktı" "Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibi olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi raporları, Sayıştay raporları, iç denetçi raporlarıyla belgeleri sunulmuştur" "254 milyon lira sahile gömülmüştür, 15 milyon 19 bin lira zarara uğratılmıştır sahil, onun için iptal gerçekleşmiştir"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "254 milyonu belediye masraf etmesine rağmen güvenlik, temizlik bütün işletme giderleri Büyükşehir Belediyemize yüklenmiştir. 8 ayda 10 milyon 780 bin lira masrafı vardır belediyemizin. 254 milyonu yüklenici firma yapsaydı, bugün başka bir toplantı, Antalya’nın yatırımlarıyla ilgili başka bir toplantı olacaktı" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı sahilinin işletilmesine yönelik ihaleyi iptalinin ardından, ihaleyi alan firma ALKOÇLAR ALSE İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, ihalenin iptalinde öne sürülen hiçbir konunun gerçeği yansıtmadığını iddia etmiş ve konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirmişti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iptal edilen Konyaaltı sahili işletme ve kira ihalesi ile ilgili olarak, belediye toplantı salonunda düzenlediği toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Başkan Böcek, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin ihale ve sözleşmesinin 20 Ocak 2020 tarihinde başkanlıkları tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Bu durumla ilgili rahatsızlığından dolayı açıklama yapmak zorunda kaldığını dile getiren Böcek, “Bugün de raporum ve tedavim devam etmesine rağmen açıklama yapmak üzere buradayım. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek, bundan sonraki yapacağımız işlerle ilgili açıklama yapacağım" diye konuştu. Başkan Böcek, 25 yıllık siyasi hayatında bütün vatandaşların dertlerine derman olmaya çalıştığının, iyiden, doğrudan, güzelden yana çalışmalarını devam ettirdiğinin altını çizdi.

"Halka dönük olmayan projelere devam etmeyiz"
“Bizden kimse kamu zararı olan, halka dönük olmayan projeleri devam ettirmemizi beklemesin” diyen Böcek, “Biz Antalya’ya tüyü bitmemiş yetim hakkını korumaya, doğru projeleri halkımıza sunmaya devam edeceğiz. 19 Temmuz 2016 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla yap işlet devlet modelinde encümene yetki verilmiştir Konyaaltı sahiliyle ilgili. 2 defa yap iş devret modeliyle, 17 Kasım 2016, 19 Ocak 2017 tarihinde meclisin vermiş olduğu yetkiyle yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkıldı. Aynı zamanda bu ihale meclisin verdiği yetki doğrultusunda yapılmış ve bütün masraflar işletmenin yüklenici firma tarafından yapılması şartıyla çıkmıştır. Süreçle ilgili 29 Mart 2019’da encümen tarafından Konyaaltı sahili işletme kira ihalesi yapılmıştır. Encümen, meclisin verdiği yetki yap işlet devret, ancak belediyemiz tarafından 254 milyon lira belediye bütçesinden para harcanmış, 29 Mart 2018’de encümen tarafından sahilin işletmesi ihalesi yapılıyor. Kira işletme ihalesi yapılıyor. Encümene bir karar verilmedi biliyorsunuz bir meclis kararı olmalıydı" açıklamasında bulundu.
İhale şartlarının bazılarından bilgiler veren Başkan Muhittin Böcek, “Bin 500 yataklı otel olacak, ve buna benzer kriterler. Adrese teslim gibi denir buna kamuoyunda. Bu şekliyle ihale verilmiştir. İhalede rekabet koşulları oluşmamış ve aynı zamanda sizlerin tüyü bitmemiş yetimin hakkı oraya yatırım yapılmış, yükleniciden bir kuruş para çıkmamış. Güvenlik, temizlik çöp toplama olacaksa ihale yapılıyor ama gelinen son ihalede ALKOÇ’lar olur, başkası olur. 254 milyonu belediye masraf etmesine rağmen güvenlik, temizlik bütün işletme giderleri Büyükşehir Belediyemize yüklenmiştir. 8 ayda 10 milyon 780 bin lira masrafı vardır belediyemizin. 254 milyonu yüklenici firma yapsaydı, bugün başka bir toplantı, Antalya’nın yatırımlarıyla ilgili başka bir toplantı olacaktı" ifadelerine yer verdi.

"Kişilerle asla işim yok"
Görevde olduğu 9.5 aylık süre içindeki tüm projeleri masaya yatırdıklarının altını çizen Böcek, “Sadece biz değil, ortak akılla işbirliği içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İleride açıklayacağım yanlışlıklar da var. Antalya için çivi çakandan Allah razı olsun. Geçmiş dönemle kişilerle asla işim yoktur. Doğru olan projeleri yapacağız" dedi.

"Daha fazla dayanamazdık"
İptal kararıyla ilgili sözlerine devam eden Başkan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibi olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi raporları, Sayıştay raporları, iç denetçi raporlarıyla belgeleri sunulmuştur. Daha fazla dayanmamız söz konusu değildir. Onun için Antalya Konyaltı sahili ranta kurban edilmemiştir. Bugün itibariyle Antalya Konyaaltı sahili, 16 milyona yakın turist ve 4 milyon yerli turistimizle 20 milyon ziyaretçinin emrinde olacaktır.Bir yanlış anlaşılma var. Biz projelerle ilgili problem yok. Projelere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim meselemiz proje değil, Antalya’ya Türkiye’ye yatırımlar kimsenin cebinden yapılmaz, bu paralar sizlerin, tüyü bitmemiş yetim hakkıdır. Bunun hesabını Allah’ıma, sonra halkıma, tüm kurum kuruluşlara hesabını verecek kardeşiniz olarak bunun gereğini yaptık. Çalışmaların ranta dönük olanları durduracağız, çalışmalarımızı bu anlamda devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Sahilde yıkım, değişiklik yok"
“Sahil projesiyle ilgili ihale ve işletme sözleşmesi iptal edilmiştir” diyen Böcek, sözlerine öyle devam etti:
“Sahilde yıkım, değişiklik öyle bir şey yok. Emek koyan katkı veren herkese teşekkürler. Kişilerle de işim yok."
Bir gazetecinin "raporlarda kamu zararı belirtilmiş midir" şeklindeki sorusun Böcek, "254 milyon lira sahile gömülmüştür, 15 milyon 19 bin lira zarara uğratılmıştır sahil. Onun için iptal gerçekleşmiştir" cevabını verdi.

"Geçmiş dönemle hesabım yok"
İptal kararının sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmasının sorulması üzerine Böcek, “Birileri beni mutlu etsin diye uğraşmam, yanlış hesap Bağdat’tan dönmeye devam edecek. Şov peşinde olmadım olmayacağım. Doğru olan projelere devam edeceğiz. Geçmiş dönemle ilgili bir hesabım yok. Kamu yararı olan projelere devam edeceğiz. Belden aşağı hayatımda siyaset yapmadım. Benim derdim Antalya, derdim hemşerilerim" açıklamasını yaptı.

ANTALYA

23 Ocak 2020 Perşembe

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