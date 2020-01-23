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Turizmde başarılı olmanın yolu sosyal medyadan geçiyor ATSO Başkanı Davut Çetin: "Dijital ...

İHA

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, turizmde başarılı olmanın yolu sosyal medyadan geçtiğini belirterek, "Eskiden pazar analizi için yurtdışında, Almanya'da anketler yapardık. Şimdi Facebook veya sosyal medya analizi yapmak çok daha önemli hale gelmiştir. Her destinasyon ve her turizm işletmesi sosyal medyayı bilgi platformu olarak kullanmalıdır. Çünkü, turizmde kalıcı başarılar artık bu platformlarda başarılı olmaktan geçecektir. Antalya'yı, Kemer'i, Manavgat'ı, Alanya'yı sosyal medyada kaç kişi aramış, neye bakmış, gelen ne yazmış, ne tavsiye etmiş, hangi...

Turizmde başarılı olmanın yolu sosyal medyadan geçiyor ATSO Başkanı Davut Çetin: "Dijital destinasyon pazarlaması yapmalıyız"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, turizmde başarılı olmanın yolu sosyal medyadan geçtiğini belirterek, "Eskiden pazar analizi için yurtdışında, Almanya'da anketler yapardık. Şimdi Facebook veya sosyal medya analizi yapmak çok daha önemli hale gelmiştir. Her destinasyon ve her turizm işletmesi sosyal medyayı bilgi platformu olarak kullanmalıdır. Çünkü, turizmde kalıcı başarılar artık bu platformlarda başarılı olmaktan geçecektir. Antalya'yı, Kemer'i, Manavgat'ı, Alanya'yı sosyal medyada kaç kişi aramış, neye bakmış, gelen ne yazmış, ne tavsiye etmiş, hangi yemeği, hangi restoranı beğenmiş? Bütün bunları bilmeli, analiz etmeliyiz" dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi ve Facebook Türkiye Kamu Ortakları Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Facebook Bilgilendirme Programı" ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantının açılışında bir konuşma yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2016 yılından bu yana endüstri 4.0, inovasyon ve dijitalleşme konuları üzerine yoğun biçimde çalıştıklarını belirterek, "Antalya 4.0 kitabımız Antalya ve sektörlerimiz için bir vizyon belgesidir. Son 3 yılda ATSO İnovasyon Merkezi, Eticaret danışmanlığı gibi projeleri hayata geçirdik. Bu yıl da programımızda dijital danışmanlık, markalaşma, veri analitiği eğitimi gibi çalışmalar var. Dijital dünyada markalaşma eğitim ve danışmanlık projemiz başladı. E ticaret ve eihracat eğitim ve çalışmalarımızı üyelerimize ücretsiz pazar yeri desteğiyle devam ettireceğiz" dedi.

"Türkiye olarak henüz yolun başındayız"
Dijital dünyanın büyük bir hızla çeşitlenerek büyüdüğünü ifade eden Davut Çetin konuştu, "Evrenin başlangıcındaki Büyük Patlama gibi, bir dijital büyük patlama yaşıyoruz. Dijital dünya büyük bir hızla çeşitlenerek büyüyor. Sosyal medya pazarlaması ve ticareti de yeni bir alan olarak hızla gelişiyor. Dünyada sosyal medya aktif kullanıcı sayısı 3.5 milyara yaklaşıyor. Burada Facebook 2.5 milyarla halen birinci sırada. Türkiye'de de sosyal ağ kullanıcılarının sayısı 50 milyonu aşmıştır, 1 milyon kişi de sosyal ağ üzerinden satış yapıyor. Fakat Türkiye olarak henüz yolun başındayız. Çin'de 4300 den fazla köy, Taobao isimli platformu kullanıyor ve Taobao Köyü olarak adlandırılıyorlar. Ödeme cep telefonu konturuyla yapılıyor. Çin'de portakal üreten köylüler bu sayede gelirlerini 23 kat artırdıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bizim bu konuları sadece turizm sektörümüze değil, bütün halka ve gençlere de anlatmamız gerekiyor. Ülkemizde sosyal medyayı, sosyal medya fenomenliğiyle tanıttık. Oysa sosyal medya reklam platformu olmanın yanı sıra aynı zamanda ticaret platformudur, ayrıca önemli bir veri ve bilgi platformudur. Eskiden pazar analizi için yurtdışında, Almanya'da anketler yapardık. Şimdi Facebook veya sosyal medya analizi yapmak çok daha önemli hale gelmiştir. Her destinasyon ve her turizm işletmesi sosyal medyayı bilgi platformu olarak kullanmalıdır. Çünkü, turizmde kalıcı başarılar artık bu platformlarda başarılı olmaktan geçecektir. Antalya'yı, Kemer'i, Manavgat'ı, Alanya'yı sosyal medyada kaç kişi aramış, neye bakmış, gelen ne yazmış, ne tavsiye etmiş, hangi yemeği, hangi restoranı beğenmiş? Bütün bunları bilmeli, analiz etmeliyiz" ifadelerinde bulundu.

"Antalya olarak sosyal medyada daha üst sıralara çıkmalıyız"
Geçen yıl Instagramda birinci şehrin Londra olduğunu aktaran Çetin, "İstanbul yemeiçmede dördüncü sırayı aldı, genel sıralamada beşinci oldu. Antalya manzarada beşinci oldu, ama diğer kategorilerde geride kaldı ve genel sıralamada 25. oldu. Dünyada sosyal medyayı en aktif kullanan şehir Dubai,7.5 milyon izleyeni var. Yunanistan'da milyon sayıda izleyicisi olan küçük otel var, bizim otellerimiz henüz 150200 binlerde kalıyorlar. Biz Antalya ve oteller olarak sosyal medyada daha üst sıralara gelmedikçe turizmde arzu edilen gelir düzeylerine çıkmamız zordur. Burada mesele sadece sosyal medya pazarlaması yapmak değildir, asıl önemli olan sosyal medya sayesinde artılarımızı ve eksilerimizi daha iyi görmek, buna göre tedbir almaktır. Nasıl ki, bir otel sosyal medyadan turistin otelde neyi beğenip beğenmediğini görebilirse Antalya olarak biz de bunu daha iyi görebiliriz. Sektörümüzün ve üyelerimizin konunun farkında olduğunu biliyoruz. Fakat halen klasik paket tur satışına güvenen arkadaşlarımız var. Ayrıca dijitalleşme yatırımları ve uzman personel istihdamı küçük işletmeler için kolay olmayabilmektedir. Bu nedenle bu konuları şehir veya destinasyon düzeyinde ele almalıyız. Antalya 4.0 raporumuzda akıllı destinasyon yönetim sistemine geçilmesini önerdik. Burada Valiliğe bağlı bir birimin büyük veri analizi yaparak dijital destinasyon pazarlamasını üstlenmesini, sektörü destekleyici çalışmalar yapmasını önerdik. Bu çerçevede Turizm Tanıtım Ajansı'nın bölgesel yapılanmaya önem vermesini, konaklama vergisinin yerel yönetimlerde turizme dönük kullanılması gerektiğini dile getirdik. Şu ana kadar gelişme farklı oldu, fakat önümüzdeki dönemde bu yönde iyileştirmeler görmeyi ümit ediyorum. Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığımız dijital pazarlamanın ve sosyal medyanın öneminin farkındadır. Turizm Tanıtma Ajansı bu yönde gerekli çalışmaları yapacaktır. Ancak, farklı bir yapılanma gereğini tekrar ifade etmek isterim. Dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, sadece resmi kurumlar ve profesyonel şirketlerin alanı olmaktan çıkmıştır" diye konuştu.

"Dijital kültürü halka yaymalıyız"
"Antalya gibi bir turizm başkentinin turizmde veri analizi ve sosyal medya pazarlaması için kendi uzman kadroları, özel bütçesi olmalıdır" diyen Çetin, "Turizmde iddiası olan otellerin, işletmelerin, restoranların sosyal medya uzmanı olmalıdır. Dolayısıyla daha ileri adımlar atmalıyız. Dijital kültürü halka yaymalıyız, dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmalıyız. Eğitim kurumlarımız bu çağa uygun nitelikli insan yetiştirmelidir. Örneğin Finlandiya geçen yıl toplumun yapay zeka dilini öğrenmesi için 1.7 milyon Euro harcamayla ücretsiz online eğitim programı başlattı. İlk aşamada nüfusun yüzde 1'nin öğrenmesini hedeflediler ve birkaç ayda bu hedefi geçtiler. Finlandiya bu programı şimdi insanlığa armağan olarak bütün dünyaya ücretsiz açtı. Bu tür projelerden ilham almalıyız. Son olarak bir dileğimi daha paylaşmak istiyorum. Sevgili dostum Cem Kınay ve Facebook'un değerli yetkilileri ve sektör mensupları olarak bu beraberliği bir bilgilendirme toplantısından ibaret bırakmayalım. Lütfen bu birlikteliği geliştirelim. Birlikte Antalya'nın destinasyon olarak sosyal medya pazarlaması için ortak çözümler üretelim. Facebook Türkiye ve Tanıtım Ajansı desteğiyle bir pilot proje yapalım. Antalya'yı Facebook ve Instagram sıralamalarında yükseltelim. Bu güzel toplantının bu yönde bir başlangıç olmasını diliyorum" diye konuştu.
Toplantıda Fütürist Otelci, Deneyim Tasarımcısı Dr. Cem Kınay "Turizmde Trendler ve Dijitalleşme", Facebook, Kamu Ortaklıkları Müdürü Burak Karagöl "Facebook Pazarlama Çözümleri: Seyahat", Facebook, Hesap Yöneticisi Melis Semerci "Zero Friction Future: Travel", Adphorus, Head of Sales EMEA yöneticisi Sinan Mellaart "Oteller için Hedefleme ve Facebook Marketing Çözümü" konularında birer konuşma yaptı.

ANTALYA

23 Ocak 2020 Perşembe

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