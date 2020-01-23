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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yere düştüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.C.E.’nin kullandığı 07 FBC 77 plakalı ticari araç ile Tugayoğlu Caddesi'nde seyir halindeki R.Ö.’nün kullandığı 07 JC 787 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.Ö., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ANTALYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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