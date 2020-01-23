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5 yılda 750 bin çağrı, 190 bin başvuru yapıldı Vatandaşla hizmet köprüsü çözüm masası 5 yaşında

İHA

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in "Benim vatandaşla aramda gözüm, kulağım ve yüzüm olacak ekip" sözleriyle 2015 yılında hayata geçirdiği Alanya Belediyesi Çözüm Masası, 5'inci yılını geride bıraktı. Çözüm Masası'na bugüne kadar yaklaşık 750 bin çağrı gelirken 190 bine yakın başvuru yapıldı.

5 yılda 750 bin çağrı, 190 bin başvuru yapıldı Vatandaşla hizmet köprüsü çözüm masası 5 yaşında

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “Benim vatandaşla aramda gözüm, kulağım ve yüzüm olacak ekip” sözleriyle 2015 yılında hayata geçirdiği Alanya Belediyesi Çözüm Masası, 5'inci yılını geride bıraktı. Çözüm Masası’na bugüne kadar yaklaşık 750 bin çağrı gelirken 190 bine yakın başvuru yapıldı.
Kurulduğu günden bu yana binlerce çağrı yanıtlayan, çözüm sürecini takip ederek vatandaşı bilgilendiren hızlı, etkili ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla Alanya Belediyesi ile vatandaş arasında hizmet köprüsü olan Çözüm Masası 5 yılı geride bıraktı. Alanya Belediye binasında bulunan Çözüm Masası ofisini ziyaret eden Başkan Yücel, personeline özverili çalışmalarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, özverili çalışmalarıyla 5 yılı geride bırakan Çözüm Masası personeline etkin ve güler yüzlü çalışmalarından ötürü teşekkür ederken telefonun başına geçti, kulaklığı takarak gelen çağrıları yanıtladı. 1 saat boyunca Çözüm Masası İhbar hattına düşen çağrıları yanıtlayan Başkan Yücel ile konuştuğunu anlayan vatandaşlar kısa bir şaşkınlığının ardından taleplerini iletti. Yücel, yaptığı görüşmelerin ardından Çözüm Masası’na düşen ihbar ve takiplerle ilgili verileri incelemesinin ardından kuruluşunun 5. yılını geride bırakan Çözüm ekibiyle birlikte öğle yemeği yedi.

5 yılda 750 bin çağrı, 190 bin başvuru yapıldı
Alanya Belediyesi’nin vatandaşla arasında hizmet köprüsü görevini üstlenen Çözüm Masası’na bugüne kadar yaklaşık 750 bin çağrı gelirken 190 bine yakın başvuru yapıldı. Vatandaşlar başvurularının yüzde 69.17’sini telefon ile yaparken yüzde 15.99’unu Whatsapp kanalı, kalan yüzde 14.84’lük kısmını da sosyal medya, şahsen ve gezici ekip üzerinden ulaştırdı. Çözüm Masası ekibi, gerek sosyal medya gerekse telefonla yapılan bütün çağrı ve başvuruları yanıtlarken hızlı ve etkin performanslarıyla yüzde 99.34’lük başarı oranı yakaladı. Gelen başvuruları hızlı bir şekilde ilgili birime aktaran ekip, süreci takip ederek netice hakkında kısa sürede vatandaşı bilgilendiriyor.
Çözüm Masası ekibi, sadece masa başında gelen çağrı ve başvuruları değerlendirmiyor, sokağa çıkarak vatandaşları da dinliyor. 5 yıllık süreçte Çözüm Burada, Çözüm Kapında ve Mobil Çözüm Aracı gibi etkili iletişim yöntemleri geliştiren ekip, binlerce vatandaşa birinci elden ulaşarak başvurularını aldı.

Mobil çözüm aracı gidilmedik yer bırakmadı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla 2018 yılının Nisan ayında hizmete girerek vatandaşlara hızlı ulaşım sağlayan Mobil Çözüm Aracı ve ekibi 2 yılda gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmadı. Gerek sokakta gerek pazarda gerekse yaylalarda vatandaşların tek tek kapılarını çalan Çözüm ekibi, talep ve önerileri dinleyerek anında etkileşim sağladı. Yücel, Çözüm Masası ekibini özverili çalışmalarından dolayı kutladı ve, "Alanya Belediyesi’nin güler yüzü, vatandaşla aramızdaki hizmet köprüsü Çözüm Masamız bugün 5. yılını dolduruyor. Bu meşakkatli yolda binlerce vatandaşımızla iletişime geçerek etkin çözüm yolları üreten ekibimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ekibimiz artan hizmet kalitesiyle birlikte etkili ve hızlı çalışmalarını sürdürecek" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA

23 Ocak 2020 Perşembe

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