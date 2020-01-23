Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivaline büyük ilgi

Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu Festival, 26 Ocak Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Konyaaltı Çocuk Festivali’yle öğrenciler sömestr tatiline büyük bir coşkuyla girdi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Festivalinde çocuklar, eğlenerek tatilin keyfini çıkarıyor. İllüzyon gösterisi, şişme çocuk oyun parkları, masal kahramanları, palyaçolar, yüz boyama, akrobat çocuk bandosu, bilgisayar oyunları ve çeşitli yarışmaların yer aldığı Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivalinde çocuklar, tüm bu etkinliklerden ücretsiz olarak yararlanıyor.

“Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı her zaman önemsiyoruz” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yarıyıl tatili ve karne almanın heyecanını yaşayan öğrencileri, içerisindeki tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu bir festivalle ödüllendirmek istediklerini söyledi. Esen, “Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivalindeki etkinlikler ile öğrencilerimiz, hem kendilerini geliştiriyor, hem de kaliteli zaman geçiriyor. Açıldığı günden bu yana her gün yüzlerce öğrencinin ziyaret ettiği Festivalimizde öğrencilerle birlikte velilerimiz de eğleniyor. 26 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan Festivalimize tüm çocuklarımızı davet ediyorum” dedi.

ANTALYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.