Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası toplam 325 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada derece alan sporcular arasından Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası ve olimpiyatlara katılacak sporcular belirlenecek.
Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda başlayan şampiyonada 29 ilden 101'i kadın 224'ü erkek olmak üzere toplam 325 sporcu yarışıyor. Şampiyonada dereceye giren sporcular 212 Nisan 2020 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası için hazırlık kampına alınacak. Halterciler ayrıca 24 Temmuz9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlarda madalya almak için yarışacak. Turnuva 26 Ocak Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.
ANTALYA
23 Ocak 2020 Perşembe
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