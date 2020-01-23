Corendon Airlines Zonguldak’a direkt uçuşlara başlıyor

Almanya pazarındaki büyümesini istikrarlı şekilde sürdüren Corendon Airlines, 2020 yaz sezonunda MünsterZonguldak arası direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu.

Son yedi yıldır düzenli bir şekilde kapasite artırdığı Almanya pazarındaki başarılı operasyonlarını sürdüren Corendon Airlines, meydan ve destinasyon sayısına bu yıl da yenilerini ekliyor. Almanya’dan gerçekleştirdiği turistik uçuşların yanı sıra Anadolu’ya düzenlediği etnik hatlarını da artıran Corendon Airlines, bu çerçevede Kayseri, Ankara, Adana, Trabzon, Edremit, Diyarbakır, Gaziantep’e olan direkt uçuşlarına 2020 Yaz Sezonu itibarıyla Zonguldak’ı da ekliyor. Corendon, sezon boyunca Münster/Osnabrück Havalimanı (FMO)’ dan Zonguldak’a haftalık direkt uçuşlar düzenleyecek. İlklerin havayolu Corendon Airlines, Zonguldak uçuşlarının başlamasıyla bu meydana Boeing 737800 tipi uçakla inen ilk havayolu olacak.

Almanya’da madenciliğin en etkin yapıldığı; dolayısıyla Zonguldaklı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ruhr bölgesini de kapsayan Kuzey RenVestfalya eyaleti için Zonguldak’ın çok önemli bir destinasyon olduğunun altını çizen Corendon Airlines Almanya Acenteler Sorumlusu Ahmet Cemal Ziguşlu, “AlmanyaZonguldak uçuşlarımızı ilk olarak Münster/Osnabrück şehrinden başlatmamızın nedeni de bu. Bu bölgeden başta Zonguldak olmak üzere Anadolu hatlarına çok ciddi bir talep var. Bir uçağımızı Münster/Osnabrück’te base ediyor olmamız ve bu havalimanının Almanya’daki diğer havalimanlarına kıyasla daha rahat bir meydan olması Zonguldak uçuşlarına ilk olarak buradan başlamamızda etkili oldu” dedi.

Zonguldak – Münster/Osnabrück uçuşları HaziranEylül ayları arasında her çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi corendonairlines.com adresinde bulunabilir; rezervasyonlar ise yetkili seyahat acentelerinden ve web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.

ANTALYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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