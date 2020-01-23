Otel tadilatında çatıdan düşen işçi öldü

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelin tadilatında çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düşen işçi Ali Yalçınkaya (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki 5 yıldızlı otelde yapılan tadilat çalışmasında, çatıdaki havalandırma bacasındaki betonu delen işçi Ali Yalçınkaya, dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Ali Yalçınkaya, kurtarılamadı. Yalçınkaya'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ANTALYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.