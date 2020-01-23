Podolski, resmen Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alman yıldız futbolcu Lucas Podolski’yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bir süredir görüşme sağladığı Alman yıldız futbolcu Lucas Podolski’yi transfer etti. Kırmızıbeyazlılar bu haberi sosyal medya hesaplarından, ‘Willkommen, welcome ve hoş geldin’ mesajları ve 11 numaralı forma ismiyle paylaştı. Podolski, son olarak Japon ekibi Vissel Kobe forması giymişti.
Kırmızıbeyazlılar daha önce Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş’ü renklerine bağlamıştı.
ANTALYA
23 Ocak 2020 Perşembe
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