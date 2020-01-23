Fatma ninenin vasiyetini Ülkü Ocakları yerine getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fatma ninenin vasiyetini Ülkü Ocakları yerine getirdi

İHA

Antalya’da yalnız yaşayan ve "Eğer bana bir şey olursa, Ülkü Ocaklarına haber verin. Onlar gereğini yapar” diye vasiyet eden Fatma Türkiş 72 yaşında hayatını kaybetti. Türkiş, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'ın da katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Milletvekili Abdurrahman Başkan, Fatma Türkiş’in hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek , “Yalnız başına yaşayan Fatma Türkiş, Ülkü Ocaklarında bulunan evlatlarına sık sık yemekler yaparak onları öz evladından ayırmamıştır. Koca Kurt Fatma Anne vefat etmeden önce vasiyetinde ‘Eğer bana bir şey olursa, Ülkü Ocaklarına haber verin. Onlar gereğini yapar’ diyerek, Milliyetçi Hareket Partisi’ne olan sevgisini ve güvenini göstermiştir. Haberi alan Ülkü Ocakları Başkanımız ve gençlerimiz Fatma Annemize karşı son görevlerini gerçekleştirmiştir. Mekanın cennet olsun, koca kurt" dedi.
Cenaze Töreninde MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Ünsal Yılmaz ve partililer hazır bulundu.

ANTALYA

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Podolski, Antalyaspor'da 11 numaralı formayı giyecek
YEREL HABERLER Podolski, Antalyaspor'da 11 numaralı formayı giyecek
Uyuşturucu sanıklarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Uyuşturucu sanıklarına ceza yağdı
Podolski, resmen Antalyaspor'da
YEREL HABERLER Podolski, resmen Antalyaspor'da
Otel tadilatında çatıdan düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Otel tadilatında çatıdan düşen işçi öldü
Konaklı Kongre Merkezi belirsizliği sona erdi Alanya Konaklı Kongre Merkezi’nin ALKÜ'ye tahsisi gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Konaklı Kongre Merkezi belirsizliği sona erdi Alanya ...
Corendon Airlines Zonguldak’a direkt uçuşlara başlıyor
YEREL HABERLER Corendon Airlines Zonguldak’a direkt uçuşlara ...
Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası ...
Alanya’da uyuşturucu tacirlerine 26 yıl 8 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu tacirlerine 26 yıl 8 ay hapis ...
Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivaline büyük ilgi
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivaline büyük ilgi
Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'arabulucuk' açıklaması
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'arabulucuk' açıklaması
Emlakçıya kahve bahaneli şantaj ve gaspa 6 gözaltı Emlakçıyı cinsel saldırı ve şantaj yoluyla gasp yaptığı ileri sürülen 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı Adliyeye sevk edilen kadının kucağında bir de çocuk olduğu görüldü
YEREL HABERLER Emlakçıya kahve bahaneli şantaj ve gaspa 6 ...
5 yılda 750 bin çağrı, 190 bin başvuru yapıldı Vatandaşla hizmet köprüsü çözüm masası 5 yaşında
YEREL HABERLER 5 yılda 750 bin çağrı, 190 bin başvuru ...
Özel güvenlik ihbarda bulundu, polis müdahale etti KAAN uygulaması şüphelilere göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Özel güvenlik ihbarda bulundu, polis müdahale ...
Cinsel saldırıda bulunup, şantaj ve gasp yapan 6 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Cinsel saldırıda bulunup, şantaj ve gasp yapan 6 ...
Antalya'da grevdeki işçiler ısınmak için ateş yakıyor
YEREL HABERLER Antalya'da grevdeki işçiler ısınmak için ateş yakıyor
Genç güreşçiler madalyalarla turnuvaya damga vurdu
YEREL HABERLER Genç güreşçiler madalyalarla turnuvaya damga vurdu
Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü Kavşakta ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü Kavşakta ...
Turizmde başarılı olmanın yolu sosyal medyadan geçiyor ATSO Başkanı Davut Çetin: "Dijital destinasyon pazarlaması yapmalıyız"
YEREL HABERLER Turizmde başarılı olmanın yolu sosyal medyadan ...
Filenin Akrepleri Mardin yolcusu
YEREL HABERLER Filenin Akrepleri Mardin yolcusu
Başkan Böcek: "Sahil projesiyle ilgili ihale ve işletme sözleşmesi iptal edilmiştir, sahilde yıkım, değişiklik öyle bir şey yok" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "254 milyon lirayı belediye masraf etmesine rağmen güvenlik, temizlik bütün işletme giderleri Büyükşehir Belediyemize yüklenmiştir, 8 ayda 10 milyon 780 bin lira masrafı vardır belediyemizin" "Daha fazla dayanmamız söz konusu değildir, onun için Antalya Konyaltı sahili ranta kurban edilmemiştir" "254 milyonluk masrafı yüklenici firma yapsaydı, bugün Antalya’nın yatırımlarıyla ilgili başka bir toplantı olacaktı" "Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibi olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi raporları, Sayıştay raporları, iç denetçi raporlarıyla belgeleri sunulmuştur" "254 milyon lira sahile gömülmüştür, 15 milyon 19 bin lira zarara uğratılmıştır sahil, onun için iptal gerçekleşmiştir"
YEREL HABERLER Başkan Böcek: "Sahil projesiyle ilgili ihale ve ...
Vali Karaloğlu: "Tekli eğitime geçmek için yeni okullara ihtiyaç var" 20 derslikli ilkokul ve anaokulu protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Tekli eğitime geçmek için yeni ...
Hurda yüklü kamyonet yanarak kanala uçtu, sürücü son anda atlayarak kurtuldu Sürücü, kamyonet yanmaya başlayınca kendisini dışarı attı Bariyerleri parçalayarak kanala uçan ve itfaiye tarafından söndürülen kamyonet vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
YEREL HABERLER Hurda yüklü kamyonet yanarak kanala uçtu, sürücü son ...
Dolandırıcı sahte polisi, kimliğini soran kadın yakalattı
YEREL HABERLER Dolandırıcı sahte polisi, kimliğini soran kadın ...
İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi Alevler söner sönmez içeri girdiler ancak paralarını kurtaramadılar Jimnastik salonu inşaatında çalışan işçilerin kaldıkları konteynerlerde yangın çıktı, paraları yandı Kendilerini dışarıya zor atan işçiler cüzdanlarını kurtaramadı, yangın sonrasında konteyner içerisinde paralarını ve projeleri aradı
YEREL HABERLER İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi Alevler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X