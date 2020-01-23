Otelin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tadilat yapılan otelin çatısından düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş yıldızlı bir otelin tadilat çalışmasında çatı bölümündeki havalandırma bacasında beton delme işlemi yapan işçi Ali Yalçınkaya (25), dengesini kaybederek 6 katlı otelin çatısından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yalçınkaya, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yalçınkaya’nın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

ANTALYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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