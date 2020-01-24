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Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu

İHA

Antalya'da bir evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına mahalle sakinleri ve itfaiyenin kısa sürede müdahale etmesiyle alevler kontrol altına alındı.

Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu

Antalya'da bir evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına mahalle sakinleri ve itfaiyenin kısa sürede müdahale etmesiyle alevler kontrol altına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bir evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mahalle halkı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2 söndürme aracı ile yangına müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken ev sahibi İbrahim Kiriş, "Ben içeride yemek yiyordum. Komşum telefon etti, telefonla konuşurken, kıvılcımın gittiğini gördüm. Ev yanıyor deyince dışarıya çıktım. Fırladım, söndüreceğiz diye uğraştım. Onlar da geldi" diye konuştu.
Belkıs Mahallesi Muhtarı Şükrü Öz ise "İbrahim amcanın komşusu Mehmet Hoda benim azam, onunla birlikte yangına müdahale etmişlerdir. Bunun sayesinde ekiplerimiz hemen yetişmiştir. Eve sıçramadan yangın önlenmiştir. Tüm itfaiye ekipleri ve 112 ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

ANTALYA

24 Ocak 2020 Cuma

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