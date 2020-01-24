Antalya’nın Kaş Belediyesi, Doğu Akdeniz ve Avrasya’nın en büyük turizm fuarlarından biri EMITT 2020’ye katılacak.

Bu yıl 30 Ocak 2 Şubat tarihlerinde 24’üncüsü düzenlenen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) iş ortaklığında İstanbul TUYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek.



Doğal, kültürel ve yöresel zenginliklerinin tanıtılacak

Kaş, EMITT 2020 'de turizm sektör temsilcileri ile buluşmaya hazırlanıyor. 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Kaş Belediyesi koordinatörlüğünde kamu ve özel sektörden diğer kurumların katılımıyla ilçenin doğal, kültürel ve yöresel zenginliklerinin tanıtılması hedefleniyor.

Kaş Belediyesi, dünyanın en büyük fuarlarından biri EMITT’te, yurt içinden ve yurt dışından katılacak turizm profesyonellerine ve ziyaretçilerine bölgeyi en iyi şekilde tanıtmak için özel tasarımlı stant ile 3 nolu salonda alandaki yerini alacak.Fuar süresince Kaş’ın sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerleri ile turizm potansiyeli, görsel ve basılı tanıtım materyalleriyle en güzel şekilde sergilenip tanıtılacak.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, turizm fuarı EMITT’in Kaş ve bölgenin tanıtımına katkı sağladığına inandığını söyledi. EMITT’in uluslararası alanda önemli ve etkin bir yeri olduğunu belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Kaş’ın sahip olduğu güzellikleri yeni işbirliği fırsatları sunan bu fuarda, turizm sektör temsilcilerine tanıtmak istiyoruz. Kaş'ı ve turizm alanındaki önemli projelerimizi fuara katılacak yerli ve yabancı yatırımcılara anlatacağız. Katılımcılarla bu alandaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Kaş Belediyesi olarak tanıtım çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.”dedi.



Turizm sektörü buluşuyor

Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya 30 ülkenin katılacağı EMITT 2020’de, sorumlu ve sürdürülebilir turizme dönüşümün nasıl gerçekleşeceği, yeni dönemde sektör profesyonellerini bekleyenler detaylarıyla konuşulacak. Kapsamlı bir konferans programıyla turizm ekonomisi, önemli trendler ve önümüzdeki yıllara damga vuracak teknolojik inovasyonlar gündeme taşınacak.

Fuarla eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik programında, konferanslar, keynote sunumlar, atölye çalışmaları yer alıyor.

ANTALYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

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