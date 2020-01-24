Engelsiz yürüyüşle empati yaptılar

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öncülüğünde ortak çatı Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) altında buluşan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Engelsiz Yaşam Platformu, taşıt trafiğine kapalı Kazım Özalp Caddesi’nden tarihi Üç Kapılar’a yürüyerek görme engelli bireylerin günlük yaşam içinde karşılaştıkları sıkıntılara dikkat çekti.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezi olan ASSİM’de, 12 çalışma başlığında oluşturulan platformlar çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim, turizm, sağlık gibi başlıklarını yanı sıra dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik proje ve farkındalık çalışmalarıyla da Antalya’da kent ve kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlayan platformlardan Engelsiz Yaşam Platformu, beyaz bastonlarla kent merkezinde farklı bir etkinliğe imza attı.

Taşıt trafiğine kapalı Kazım Özalp Caddesi’nde bir araya gelen platform üyeleri Üç Kapılar’a kadar yürüyerek görme engelli bireylerin günlük yaşam içinde karşılaştıkları sıkıntılara dikkat çekildi. Platform sözcüsü Mete Kaçar, ASSİM Engelsiz Yaşam Platformu olarak engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacı ile böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başta Muratpaşa Belediyesi olmak üzere Antalya’da tüm belediyelerimiz bu konuda oldukça hassas çalışmalar yürüttüğünü aktaran Kaçar, şunları söyledi:

“Duyarlılıkları dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Uysal ve diğer belediye başkanlarımıza engelli bireylerimiz adına teşekkür ederim. Ancak vatandaş olarak bizlerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Örneğin yollarda kılavuz çizgileri var, ancak işletmeler kimi zaman buraları işgal edebiliyor. Otobüslerimizde engelliler için ayrılmış alanlar var ancak bazen diğer yolcular engelli vatandaşlarımıza öncelik tanımıyor. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Önemli olan gönüllerimizde ki engeli kaldıralım ve engelli vatandaşlarımızın yaşamlarımızı kolaylaştırmanın yollarını birlikte bulalım.”

ANTALYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

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